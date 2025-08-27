Свят

Условна присъда за младеж, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт

Той е поддържал групировката "Ислямска държава"

27 август 2025, 09:23
Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман

Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман
Starship на SpaceX успя! Успешен полет и кацане в Индийския океан

Starship на SpaceX успя! Успешен полет и кацане в Индийския океан
След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп

След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп
Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната

Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната
Президентът на Южна Корея: Екипът ми се страхуваше от

Президентът на Южна Корея: Екипът ми се страхуваше от "момент като този на Зеленски" по време на срещата в Белия дом
Русия усвоява нов тип дронове, които не могат да бъдат заглушавани

Русия усвоява нов тип дронове, които не могат да бъдат заглушавани
ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин - залага надежди на Тръмп

ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин - залага надежди на Тръмп
От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

Ю ноша, поддържащ групировката „Ислямска държава“ (ИД), получи условна присъда от година и половина за участието си в планирането на атентат на концерт на Тейлър Суифт във Виена преди повече от една година, предаде австрийската новинарска агенция АПА.

Германският съд, който постанови присъдата, призна 16-годишния младеж за виновен в подготовка за извършване на тежко престъпление, застрашаващо държавата, и в оказване на подкрепа за акт на насилие в чужбина, съобщи говорителка на съда.

Поради младата възраст на обвиняемия процесът се проведе при закрити врата.

Как тийнейджъри стават терористи от "Ислямска държава"

  • Радикализиран в интернет

През август миналата година организаторите отмениха три предстоящи концерта на американската поп звезда Тейлър Суифт във Виена поради опасения за терористична атака.

Това беше предшествано от ареста на двама заподозрени, единият от които междувременно навърши 20 години и който според полицията е планирал атаки в района на Виена. Сириецът, осъден днес в Берлин, е бил негов съучастник.

Според убеждението на съдиите младежът е бил радикализиран от пропагандата на ИД в интернет. През 2024 г. 16-годишният е установил контакт със съучастника от Австрия. Младежът му е изпратил, наред с другото, видео с инструкции за направата на бомба и е посредничил за контакт с член на ИД.

Зам.директорът на ЦРУ: Заподозрените за атаките на концерта на Тейлърт Суифт са планирали да убият хиляди

  • Признание по време на процеса

Според съда 16-годишният е направил пълно признание по време на процеса. С присъдата си съдът е изпълнил искането на федералната прокуратура, която поиска наказание от една година и шест месеца условно. Според съда защитата също е поискала условно наказание. Присъдата не е влязла в сила.

Разследването в Австрия продължава

Според австрийската Служба за защита на конституцията (вътрешното разузнаване - бел. ред.), 20-годишният основен заподозрян е планирал да извърши, воден от ислямистки подбуди, терористичен атентат с експлозиви и остри оръжия по време на концерт.

Разследването срещу австриеца продължава. По последната информация прокуратурата във Виена все още не е приключила оценката на иззетите данни.

Източник: БТА, Петя Димитрова    
Тероризъм Ислямска държава Виена Тейлър Суифт Атентат Условна присъда Радикализация Съдебен процес Юноша Германия
Последвайте ни

По темата

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

Иран е гневен, заплаши Европа със

Иран е гневен, заплаши Европа със "суров отговор"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 22 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 20 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 19 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 21 часа

Виц на деня

– Скъпа, какво има за ядене? – Нищо. – И вчера беше "нищо"... – Готвя поредица!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пхенян обвини президента на Южна Корея в "лицемерие"

Пхенян обвини президента на Южна Корея в "лицемерие"

Свят Преди 9 минути

Северна Корея критикува президент Лий Дже Мюнг заради неговите изказвания относно ядреното разоръжаване на Корейския полуостров

10 нетипични симптома на диабет, които най-често се проявяват в краката

10 нетипични симптома на диабет, които най-често се проявяват в краката

Любопитно Преди 10 минути

Ето признаците, на които е добре да се обърне внимание

Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица

Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица

Свят Преди 26 минути

Уиткоф отбеляза, че според него руският президент Владимир Путин "полага добросъвестно усилия" да допринесе за постигането на дипломатическо решение

<p>Смъртоносна епидемия: Холерата взе десетки жертви в Африка</p>

Смъртоносна епидемия: Холерата взе десетки жертви в Африка

Свят Преди 29 минути

От началото на годината са били регистрирани епидемии от това инфекциозно заболяване в около 20 африкански държави

Бърза рецепта за бананов сладолед, готов само за 10 минути

Бърза рецепта за бананов сладолед, готов само за 10 минути

Любопитно Преди 36 минути

Ето как да си приготвите този супер лесен сладолед у дома

,

Тръмп свиква "голяма среща" за бъдещето на Газа в Белия дом

Свят Преди 43 минути

Администрацията на Тръмп разработва "много подробен план" за следвоенното бъдеще на палестинската територия

Жена отслабна благодарение на 7 навика: Тялото ѝ се промени напълно

Жена отслабна благодарение на 7 навика: Тялото ѝ се промени напълно

Любопитно Преди 1 час

Цялата история може да прочетете в следващите редове

Тръмп предупреди Русия: Това, което обмислям, е много, много сериозно

Тръмп предупреди Русия: Това, което обмислям, е много, много сериозно

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ изрази готовност да наложи санкции на Москва, ако не се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна

<p>5,9 по Рихтер разтърси руския Северен Кавказ</p>

Земетресение от 5,9 по Рихтер разтърси руския Северен Кавказ

Свят Преди 1 час

Трусът е станал в акваторията на Каспийско море

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

България Преди 2 часа

За този пост от правителството ще посочат Мирослав Рашков

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

България Преди 2 часа

Единият от пострадалите загина от травмите си в болница, а другият е с тежки наранявания

<p>Над 80 акта за участие в гонки в София от началото на годината</p>

Митов: От началото на годината в София са съставени над 80 акта за участие в гонки

България Преди 2 часа

Патрули на СДВР всекидневно обхождат зоните, където се събират любителите на високите скорости

Кои са най-вкусните ястия от ароматната турска кухня?

Кои са най-вкусните ястия от ароматната турска кухня?

Любопитно Преди 2 часа

От свежи салати и постни специалитети до бавно готвено месо и тестени изкушения

Това е най-добрият град в света за хора под 30 години

Това е най-добрият град в света за хора под 30 години

Свят Преди 3 часа

Проучване на Time Out разкри големи разлики в предпочитанията на Gen Z и останалите поколения

<p>Времето в сряда &ndash; слънчево и по-топло</p>

Времето в сряда – слънчево и по-топло

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

"Мозъкът за роботи" на Nvidia ще промени роботиката

"Мозъкът за роботи" на Nvidia ще промени роботиката

Технологии Преди 3 часа

Той ще позволи обработка на информация в реално време

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Деян Донков на 51! Вижте го с тримата му сина днес!

Edna.bg

Какво ядат Кейт, Уилям и трите им деца: Списъкът ще ви изненада

Edna.bg

Реал Мадрид опитва да отмъкне защитник на Байерн без пари

Gong.bg

Четири последни билета ще бъдат раздадени за основната фаза на Шампионската лига

Gong.bg

Мъжът, който твърди, че е отвлечен и бит от Васил Михайлов: Искаше да му се плаща "такса спокойствие"

Nova.bg

За тайните на съзнанието и уникалната операция с цигулка: Говори един от най-прочутите неврохирурзи в света (ВИДЕО)

Nova.bg