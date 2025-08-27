Кои са най-вкусните ястия от ароматната турска кухня?

Любопитно

От свежи салати и постни специалитети до бавно готвено месо и тестени изкушения

27 август 2025, 06:44
Източник: iStock

Т урската кухня е една от най-богатите и разнообразните в света, съчетаваща ориенталски подправки, свежи зеленчуци и телешко и агнешко месо. 

Огромната ѝ територия и вековната история на Османската империя са създали смесица от вкусове – от Средиземноморието до Кавказ.

Традиционните ястия варират от свежи салати и постни специалитети до бавно готвено месо и тестени изкушения. Също като самата Турция, кухнята ѝ е мост между Изтока и Запада – едновременно позната и екзотична.

Най-вкусните рецепти от турската кухня
Няма как да се говори за турската кухня без да се споменат тестените изкушения като пиде и гьозлеме, или прочутите десерти – баклава, кадаиф и, разбира се, локума. 

За да видите кои са най-вкусните ястия от турската кухня, разгледайте Нашата галерия!

 

Източник: CNN    
