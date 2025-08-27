Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

М инистерският съвет ще изпрати към Президентството предложенията за назначаване на посланици, както и за главен секретар на МВР. За този пост от правителството ще посочат Мирослав Рашков - настоящия временно изпълняващ функциите главен секретар.

Преди дни Румен Радев обяви, че ще одобри предложението на кабинета Желязков, тъй като МВР е важна институция.

Все още се очаква съгласуването между "Дондуков" 1 и 2 за председател на Държавна агенция "Национална сигурност".

Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ

Кой е Мирослав Рашков

Мирослав Атанасов Рашков е български полицай, главен комисар, директор на Главна дирекция „Национална полиция“ от 27 август 2024 до 28 февруари 2025 г.

Роден е на 9 декември 1972 г. в град Шумен. Завършва икономическо образование във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. По-късно завършва магистратура по бизнес администрация.

Преминава и обучение в Академията на МВР и ILEA в Унгария.

Влиза в системата на МВР през 2006 г. Оттогава до 2013 г. последователно е разузнавач и началник на група в сектори „Икономическа полиция“ и „Криминална полиция“ при Областната дирекция на МВР във Велико Търново. След това е разузнавач в Главна дирекция „Национална полиция“ и началник на сектор в отдел „Икономическа полиция“. По-късно е началник на отдела.

В периода 2017 – 2022 г. работи в отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР-София. От 2022 до 2023 г. е началник на сектор „Изпиране на пари“ при ГДБОП-МВР.

На 12 юли 2023 г. е назначен за заместник-директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. От 27 август е директор на Главна дирекция „Национална полиция“. Остава на поста до 20 февруари 2025 г.

На 27 септември 2024 г. е определен за временно изпълняващ длъжността главен секретар на МВР.

От 20 февруари 2025 г. е определен за заместник-главен секретар на МВР, като продължава да изпълнява длъжността главен секретар. Награждаван е с „Почетен знак“ на МВР – III степен.