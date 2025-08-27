Жена отслабна благодарение на 7 навика: Тялото ѝ се промени напълно

В Маями 38-годишната Скарлет Еспиноза паднала и получила сериозна контузия, докато правила стойка на ръце, опряна на стена. След това тя решила сериозно да промени тялото си и отслабва благодарение на прости навици.
Как е била ранена жената
През юли 2024 г. Скарлет решила да практикува стойка на ръце на вратата на пералното помещение. Това се оказало решение, което променило живота ѝ.
„Проверих дали вратата е затворена. Но бедрото ми удари дръжката и вратата се отвори. Когато паднах, глезенът ми се заклещи между пералнята и сушилнята. Изправих го и чух щракване“, каза тя.
Лекарите диагностицирали тройна фрактура: на тибията, фибулата и талуса, както и луксация и разкъсване на връзки. Сложили ѝ гипс на глезена, научили я да използва патерици и я изпратили у дома.
На следващия ден тя отишла на преглед при хирург, който ѝ казал, че се нуждае от незабавна операция, преди костите да започнат да се срастват неправилно.
Как животът ѝ се промени още повече
Чрез физиотерапия, рехабилитация, отдаденост на тренировките и промени в начина на живот, Еспиноса променила здравето си. В рамките на една година тя не само се възстановила от контузията си, но и влязла в най-добрата форма в живота си.
Тя завършила 60-дневно предизвикателство, благодарение на което:
- отслабна с 6 килограма
- намаляване на телесните мазнини от 30% на 16%
- възвърна способността си да изправя краката си
Какви навици следва?
Еспиноса не можела да натовари глезена си в продължение на два месеца. С течение на времето, чрез физиотерапия, тя се научила да ходи върху реконструирания си глезен.
Първоначално тя преминала от инвалидна количка към проходилка, след това към патерици и бастун, преди да може да ходи без опора.
Когато се възстановила, тя се върнала във фитнеса.
През март, осем месеца след контузията си, Еспиноза се записала за 8-седмично предизвикателство за трансформация на тялото и се ангажирала да спазва следните навици всеки ден:
- ежедневни тренировки
- консумирала 30 г протеин на всяко хранене
- пиела много вода всеки ден
- избягвала алкохола
- изминавала по 8000 крачки на ден
- приоритизиране на грижата за себе си и възстановяването
- спане поне седем часа на нощ
„Това напълно промени гледната ми точка за всичко. Беше най-доброто решение в живота ми. Все още не мога да повярвам“, каза тя.
Сега тя се храни така:
- консумация на храни с високо съдържание на протеини, като пилешко месо, сирене, йогурт, яйца и едамаме
- пие протеинов прах, смесен само с вода
- получава въглехидрати от зеленчуци
- яде много фибри
- ограничава приема на мазнини
- избягва млечни продукти поради подуване на корема
- ограничава консумацията на алкохол
- пие много вода и избягва газираните напитки