Жена отслабна благодарение на 7 навика: Тялото ѝ се промени напълно

В Маями 38-годишната Скарлет Еспиноза паднала и получила сериозна контузия, докато правила стойка на ръце, опряна на стена. След това тя решила сериозно да промени тялото си и отслабва благодарение на прости навици.

Как е била ранена жената

През юли 2024 г. Скарлет решила да практикува стойка на ръце на вратата на пералното помещение. Това се оказало решение, което променило живота ѝ.

„Проверих дали вратата е затворена. Но бедрото ми удари дръжката и вратата се отвори. Когато паднах, глезенът ми се заклещи между пералнята и сушилнята. Изправих го и чух щракване“, каза тя.

Лекарите диагностицирали тройна фрактура: на тибията, фибулата и талуса, както и луксация и разкъсване на връзки. Сложили ѝ гипс на глезена, научили я да използва патерици и я изпратили у дома.

На следващия ден тя отишла на преглед при хирург, който ѝ казал, че се нуждае от незабавна операция, преди костите да започнат да се срастват неправилно.

Как животът ѝ се промени още повече

Чрез физиотерапия, рехабилитация, отдаденост на тренировките и промени в начина на живот, Еспиноса променила здравето си. В рамките на една година тя не само се възстановила от контузията си, но и влязла в най-добрата форма в живота си.

Тя завършила 60-дневно предизвикателство, благодарение на което:

отслабна с 6 килограма

намаляване на телесните мазнини от 30% на 16%

възвърна способността си да изправя краката си

Какви навици следва?

Еспиноса не можела да натовари глезена си в продължение на два месеца. С течение на времето, чрез физиотерапия, тя се научила да ходи върху реконструирания си глезен.

Първоначално тя преминала от инвалидна количка към проходилка, след това към патерици и бастун, преди да може да ходи без опора.

Когато се възстановила, тя се върнала във фитнеса.

През март, осем месеца след контузията си, Еспиноза се записала за 8-седмично предизвикателство за трансформация на тялото и се ангажирала да спазва следните навици всеки ден:

ежедневни тренировки

консумирала 30 г протеин на всяко хранене

пиела много вода всеки ден

избягвала алкохола

изминавала по 8000 крачки на ден

приоритизиране на грижата за себе си и възстановяването

спане поне седем часа на нощ

„Това напълно промени гледната ми точка за всичко. Беше най-доброто решение в живота ми. Все още не мога да повярвам“, каза тя.

