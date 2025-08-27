Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица

С тив Уиткоф, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, каза, че ще се срещне с представители на Украйна тази седмица в Ню Йорк, предаде Ройтерс.
Преговорите с Русия продължават всеки ден, заяви още той пред телевизия "Фокс Нюз" вчера на фона на опитите на Тръмп да сложи край на войната.
Witkoff said Trump may be needed during the meeting between Presidents Putin and Zelenskyy to close the deal. pic.twitter.com/rC9kb101JR
Уиткоф отбеляза, че според него руският президент Владимир Путин "полага добросъвестно усилия" да допринесе за постигането на дипломатическо решение. "Това обаче е много сложен конфликт", добави в същото време той.
Също вчера Тръмп изрази готовност да наложи санкции на Русия, ако тя не се съгласи на прекратяване на огъня.