Свят

Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица

Уиткоф отбеляза, че според него руският президент Владимир Путин "полага добросъвестно усилия" да допринесе за постигането на дипломатическо решение

27 август 2025, 09:17
Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица
Източник: БТА

С тив Уиткоф, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, каза, че ще се срещне с представители на Украйна тази седмица в Ню Йорк, предаде Ройтерс.

Преговорите с Русия продължават всеки ден, заяви още той пред телевизия "Фокс Нюз" вчера на фона на опитите на Тръмп да сложи край на войната.

Уиткоф отбеляза, че според него руският президент Владимир Путин "полага добросъвестно усилия" да допринесе за постигането на дипломатическо решение. "Това обаче е много сложен конфликт", добави в същото време той.

Също вчера Тръмп изрази готовност да наложи санкции на Русия, ако тя не се съгласи на прекратяване на огъня.

Източник: Николай Станоев/БТА    
Стив Уиткоф Доналд Тръмп Владимир Путин Русия Украйна Мирни преговори Война в Украйна
Последвайте ни

По темата

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

Иран е гневен, заплаши Европа със

Иран е гневен, заплаши Европа със "суров отговор"

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

pariteni.bg
Най-чистите породи кучета за всички любители на реда

Най-чистите породи кучета за всички любители на реда

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 22 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 20 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 19 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 21 часа

Виц на деня

– Скъпа, какво има за ядене? – Нищо. – И вчера беше "нищо"... – Готвя поредица!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пхенян обвини президента на Южна Корея в "лицемерие"

Пхенян обвини президента на Южна Корея в "лицемерие"

Свят Преди 5 минути

Северна Корея критикува президент Лий Дже Мюнг заради неговите изказвания относно ядреното разоръжаване на Корейския полуостров

10 нетипични симптома на диабет, които най-често се проявяват в краката

10 нетипични симптома на диабет, които най-често се проявяват в краката

Любопитно Преди 6 минути

Ето признаците, на които е добре да се обърне внимание

.

Израел и „Хамас“ с противоположни версии за атаката срещу болница в Газа

Свят Преди 17 минути

Движението отрече да е имало негови бойци по време на удара в болница "Насер"

<p>Смъртоносна епидемия: Холерата взе десетки жертви в Африка</p>

Смъртоносна епидемия: Холерата взе десетки жертви в Африка

Свят Преди 25 минути

От началото на годината са били регистрирани епидемии от това инфекциозно заболяване в около 20 африкански държави

Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман

Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман

Свят Преди 28 минути

Нанесени са обаче щети на седем жилищни блока в центъра на Ростов на Дон

,

Тръмп свиква "голяма среща" за бъдещето на Газа в Белия дом

Свят Преди 39 минути

Администрацията на Тръмп разработва "много подробен план" за следвоенното бъдеще на палестинската територия

<p>Какво е състоянието на тежко пострадалото дете, паднало от електрическо колело</p>

След инцидента с електрическо колело: Какво е състоянието на тежко пострадалото дете от Арчар

България Преди 1 час

Другото пострадало момиче е освободено за домашно лечение

Жена отслабна благодарение на 7 навика: Тялото ѝ се промени напълно

Жена отслабна благодарение на 7 навика: Тялото ѝ се промени напълно

Любопитно Преди 1 час

Цялата история може да прочетете в следващите редове

Тръмп предупреди Русия: Това, което обмислям, е много, много сериозно

Тръмп предупреди Русия: Това, което обмислям, е много, много сериозно

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ изрази готовност да наложи санкции на Москва, ако не се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна

<p>5,9 по Рихтер разтърси руския Северен Кавказ</p>

Земетресение от 5,9 по Рихтер разтърси руския Северен Кавказ

Свят Преди 1 час

Трусът е станал в акваторията на Каспийско море

След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп

След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

"Президентът няма правомощия да уволни управителя на Федералния резерв", заяви нейният адвокат

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

България Преди 2 часа

За този пост от правителството ще посочат Мирослав Рашков

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

България Преди 2 часа

Единият от пострадалите загина от травмите си в болница, а другият е с тежки наранявания

<p>Над 80 акта за участие в гонки в София от началото на годината</p>

Митов: От началото на годината в София са съставени над 80 акта за участие в гонки

България Преди 2 часа

Патрули на СДВР всекидневно обхождат зоните, където се събират любителите на високите скорости

Кои са най-вкусните ястия от ароматната турска кухня?

Кои са най-вкусните ястия от ароматната турска кухня?

Любопитно Преди 2 часа

От свежи салати и постни специалитети до бавно готвено месо и тестени изкушения

Това е най-добрият град в света за хора под 30 години

Това е най-добрият град в света за хора под 30 години

Свят Преди 2 часа

Проучване на Time Out разкри големи разлики в предпочитанията на Gen Z и останалите поколения

Всичко от днес

От мрежата

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Деян Донков на 51! Вижте го с тримата му сина днес!

Edna.bg

Какво ядат Кейт, Уилям и трите им деца: Списъкът ще ви изненада

Edna.bg

Реал Мадрид опитва да отмъкне защитник на Байерн без пари

Gong.bg

Четири последни билета ще бъдат раздадени за основната фаза на Шампионската лига

Gong.bg

Мъжът, който твърди, че е отвлечен и бит от Васил Михайлов: Искаше да му се плаща "такса спокойствие"

Nova.bg

За тайните на съзнанието и уникалната операция с цигулка: Говори един от най-прочутите неврохирурзи в света (ВИДЕО)

Nova.bg