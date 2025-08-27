Това е най-добрият град в света за хора под 30 години

К ейптаун е обявен за най-добрия град в света според Time Out — поне ако сте на възраст над 30 години, пише CNN.

Изданието, известен със своите класации за всичко — от най-интересните улици до най-добрите ресторанти, публикува нов списък с „най-добрите градове за младите хора“. И той се различава доста от този за всички поколения, който излезе по-рано тази година.

През януари Time Out анкетира повече от 18 500 жители по света и обяви Кейптаун за най-добрия град за 2025 г., следван от Банкок, Ню Йорк и Мелбърн. Но когато се гледат само хората под 30 години — Gen Z и младите милениали — картината е съвсем различна.

Банкок заема първото място сред Gen Z. Те харесват града заради щастието, достъпността и възможността да срещат нови хора. Младите жители на тайландската столица го намират за идеално място за намиране на приятели.

Освен това, Банкок има всичко, което прави един град страхотен: приятелски настроени хора, културно богатство и емблематични забележителности като Wat Arun и Големия дворец, отбелязва Time Out.

Мелбърн е втори в класацията за хора под 30 години— две позиции по-високо от общата класация. Почти четирима от петима млади хора описват града като разнообразен и приобщаващ, а 96% възхваляват изкуството му и културната сцена. Повече от девет от десет са убедени, че качеството на живот там е „добро“ или „отлично“.

Австралийският град се гордее и с Melbourne High Street, която е класирана в списъка на Time Out за най-готини улици за 2024 г. Редакторът Лия Глин я похвали за „епични ресторанти, скрити барове, музика на живо и бутикови магазини“.

Кейптаун — красив и достъпен

Кейптаун заема трето място сред Gen Z заради красивите си гледки и достъпните нощувки. Планината Table Mountain впечатлява, а три от четири млади казват, че излизането с приятели е достъпно.

Ню Йорк е на четвърто място и най-често е описван от хората под 30 години като „вълнуващ“. Градът печели точки и за удобството на придвижване и, естествено, за оживения си нощен живот.

Копенхаген, който е на десето място в общата класация, се изкачва до пето сред под 30 години. Gen Z харесват града заради добрата храна, приятелските хора и грижата един за друг, а над половината казват, че е лесно да намериш любов там.

Барселона е друг фаворит, заемайки 17-о място в общата класация, но шесто сред класацията за Gen Z. Градът е известен с нощния живот, но също така впечатлява с разнообразие и приобщаване — 77% от хората под 30 години го оценяват високо в тази категория.

Единбург е седми сред под 30 години заради удобството на придвижване, зелените площи и лесния достъп до природата. Почти 95% от анкетираните харесват възможностите за активен отдих на открито.

Мексико Сити е осми, вторият най-достъпен град след Банкок. Освен това, градът е четвъртият най-щастлив за 2025 г., като 96% от анкетираните казват, че се чувстват щастливи.

Лондон не печели точки за достъпност - само 45% от хората под 30 години смятат, че животът там не е твърде скъп. Въпреки това, Лондон е девети сред хората под 30 години, благодарение на културната си сцена и множеството забавления. Градът е и кулинарен хит — 95% оценяват хранителната сцена високо.

Последното място в топ 10 е за Шанхай, описван от Time Out като „град, където всеки е главен герой“. Младите жители го определят като модерен, а общественият транспорт и общото щастие получават високи оценки — 96% за транспорта и 84% за щастието.

Топ 10 на Time Out за Gen Z

1. Банкок, Тайланд

2. Мелбърн, Австралия

3. Кейптаун, Южна Африка

4. Ню Йорк, САЩ

5. Копенхаген, Дания

6. Барселона, Испания

7. Единбург, Шотландия

8. Мексико Сити, Мексико

9. Лондон, Англия

10. Шанхай, Китай

