Свят

Това е най-добрият град в света за хора под 30 години

Проучване на Time Out разкри големи разлики в предпочитанията на Gen Z и останалите поколения

27 август 2025, 06:42
Банкок
Източник: iStock

К ейптаун е обявен за най-добрия град в света според Time Out — поне ако сте на възраст над 30 години, пише CNN.

Изданието, известен със своите класации за всичко — от най-интересните улици до най-добрите ресторанти, публикува нов списък с „най-добрите градове за младите хора“. И той се различава доста от този за всички поколения, който излезе по-рано тази година.

През януари Time Out анкетира повече от 18 500 жители по света и обяви Кейптаун за най-добрия град за 2025 г., следван от Банкок, Ню Йорк и Мелбърн. Но когато се гледат само хората под 30 години — Gen Z и младите милениали — картината е съвсем различна.

Банкок заема първото място сред Gen Z. Те харесват града заради щастието, достъпността и възможността да срещат нови хора. Младите жители на тайландската столица го намират за идеално място за намиране на приятели.

Освен това, Банкок има всичко, което прави един град страхотен: приятелски настроени хора, културно богатство и емблематични забележителности като Wat Arun и Големия дворец, отбелязва Time Out.

Мелбърн е втори в класацията за хора под 30 години— две позиции по-високо от общата класация. Почти четирима от петима млади хора описват града като разнообразен и приобщаващ, а 96% възхваляват изкуството му и културната сцена. Повече от девет от десет са убедени, че качеството на живот там е „добро“ или „отлично“.

Австралийският град се гордее и с Melbourne High Street, която е класирана в списъка на Time Out за най-готини улици за 2024 г. Редакторът Лия Глин я похвали за „епични ресторанти, скрити барове, музика на живо и бутикови магазини“.

Кейптаун — красив и достъпен

Кейптаун заема трето място сред Gen Z заради красивите си гледки и достъпните нощувки. Планината Table Mountain впечатлява, а три от четири млади казват, че излизането с приятели е достъпно.

Ню Йорк е на четвърто място и най-често е описван от хората под 30 години като „вълнуващ“. Градът печели точки и за удобството на придвижване и, естествено, за оживения си нощен живот.

Копенхаген, който е на десето място в общата класация, се изкачва до пето сред под 30 години. Gen Z харесват града заради добрата храна, приятелските хора и грижата един за друг, а над половината казват, че е лесно да намериш любов там.

Барселона е друг фаворит, заемайки 17-о място в общата класация, но шесто сред класацията за Gen Z. Градът е известен с нощния живот, но също така впечатлява с разнообразие и приобщаване — 77% от хората под 30 години го оценяват високо в тази категория.

Единбург е седми сред под 30 години заради удобството на придвижване, зелените площи и лесния достъп до природата. Почти 95% от анкетираните харесват възможностите за активен отдих на открито.

Мексико Сити е осми, вторият най-достъпен град след Банкок. Освен това, градът е четвъртият най-щастлив за 2025 г., като 96% от анкетираните казват, че се чувстват щастливи.

Лондон не печели точки за достъпност - само 45% от хората под 30 години смятат, че животът там не е твърде скъп. Въпреки това, Лондон е девети сред хората под 30 години, благодарение на културната си сцена и множеството забавления. Градът е и кулинарен хит — 95% оценяват хранителната сцена високо.

Последното място в топ 10 е за Шанхай, описван от Time Out като „град, където всеки е главен герой“. Младите жители го определят като модерен, а общественият транспорт и общото щастие получават високи оценки — 96% за транспорта и 84% за щастието.

Топ 10 на Time Out за Gen Z

1. Банкок, Тайланд
2. Мелбърн, Австралия
3. Кейптаун, Южна Африка
4. Ню Йорк, САЩ
5. Копенхаген, Дания
6. Барселона, Испания
7. Единбург, Шотландия
8. Мексико Сити, Мексико
9. Лондон, Англия
10. Шанхай, Китай
 

 

Източник: CNN    
Последвайте ни

По темата

Времето в сряда – слънчево и по-топло

Времето в сряда – слънчево и по-топло

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

Иран е гневен, предупреди Европа, че ще даде

Иран е гневен, предупреди Европа, че ще даде "суров отговор"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Обновените Peugeot 308 и 308SW увеличават фокуса върху шофирането

Обновените Peugeot 308 и 308SW увеличават фокуса върху шофирането

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 21 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 19 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 18 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 20 часа

Виц на деня

– Скъпа, какво има за ядене? – Нищо. – И вчера беше "нищо"... – Готвя поредица!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

България Преди 1 час

Единият от пострадалите загина от травмите си в болница, а другият е с тежки наранявания

<p>Над 80 акта за участие в гонки в София от началото на годината</p>

Митов: От началото на годината в София са съставени над 80 акта за участие в гонки

България Преди 1 час

Патрули на СДВР всекидневно обхождат зоните, където се събират любителите на високите скорости

Турция строи огромна платформа за газ в Черно море

Турция строи огромна платформа за газ в Черно море

Свят Преди 9 часа

Тя ще бъде с 273 метра дължина

Мъж нападна с брадва офис на политическа партия в Добрич

Мъж нападна с брадва офис на политическа партия в Добрич

България Преди 9 часа

Към момента извършителят не дава обяснения какви са мотивите му

Тръмп: Ще искам смъртно наказание за всяко убийство във Вашингтон

Тръмп: Ще искам смъртно наказание за всяко убийство във Вашингтон

Свят Преди 9 часа

Тръмп се възползва от правен вакуум, за да изпрати Националната гвардия във Вашингтон

Момичета скочиха от движещ се влак край Клисура

Момичета скочиха от движещ се влак край Клисура

България Преди 9 часа

Те са настанени в болница в Пловдив

Издирват възрастна жена, изчезнала в София

Издирват възрастна жена, изчезнала в София

България Преди 10 часа

Тя е с деменция и може да е дезориентирана, съобщава семейството ѝ

Екстрадират Никола Николов-Паскал в България

Екстрадират Никола Николов-Паскал в България

България Преди 10 часа

Той беше задържан в Белград миналата година след международно издирване

НАТО вдигна изтребители заради руски самолет

НАТО вдигна изтребители заради руски самолет

Свят Преди 10 часа

Ситуацията в района става все по-напрегната

Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ

Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ

България Преди 10 часа

Според "Възраждане" номинацията на Мирослав Рашков е знак, че се подготвят нови извънредни избори

Суперзвездата Тейлър Суифт обяви, че е сгодена

Суперзвездата Тейлър Суифт обяви, че е сгодена

Любопитно Преди 11 часа

Тя придружи публикацията със снимки

Тази красавица е новият премиер на Литва

Тази красавица е новият премиер на Литва

Свят Преди 12 часа

Ругиниене е бивш синдикален лидер и стана министър едва наскоро

Украйна призна: Русия влезе в Днипропетровска област

Украйна призна: Русия влезе в Днипропетровска област

Свят Преди 13 часа

Трегубов: Да, те са навлезли и в момента се водят боеве

Предлагат 620 евро минимална заплата от 2026 г.

Предлагат 620 евро минимална заплата от 2026 г.

България Преди 13 часа

По-високият размер на минималната заплата ще увеличи доходите на близо 600 000 души

Областният управител на Плевен е готов да подаде оставка, ако Желязков я поиска

Областният управител на Плевен е готов да подаде оставка, ако Желязков я поиска

България Преди 13 часа

Росен Желязков заяви, че дава двуседмичен срок за подобряване координацията при решаването на проблема с водата в Плевен

Република Молдова: Тежко историческо бреме, несигурно бъдеще

Република Молдова: Тежко историческо бреме, несигурно бъдеще

Свят Преди 14 часа

От началото на руската война срещу Украйна през февруари 2022 година Молдова все по-често попада във фокуса на общественото внимание

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 27 август, сряда

Edna.bg

Антоанет Пепе разкрива: Вдигаме сватба с Иво след 2 седмици, ще има 130 гости

Edna.bg

ЦСКА 1948 гласи още един изходящ трансфер

Gong.bg

Грузински национал пристигна за подпис с ЦСКА 1948

Gong.bg

За тайните на съзнанието и уникалната операция с цигулка: Говори един от най-прочутите неврохирурзи в света (ВИДЕО)

Nova.bg

Топлофикационна шахта стои отворена от месеци на оживен булевард в София

Nova.bg