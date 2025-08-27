Свят

Иран е гневен, заплаши Европа със "суров отговор"

Разговорите за ядрената програма завършиха без пробив

27 август 2025, 07:58
Иран е гневен, заплаши Европа със "суров отговор"
Източник: iStock photos/Getty images

В торият кръг от преговорите на Иран за ядрената му програма с европейската тройка - Франция, Великобритания и Германия, след израелско-иранската война през юни завърши без пробив, предаде ДПА.

Срещата се състоя във вторник в Женева. 

Иран и Европа ще преговарят в Женева за ядрената програма на Техеран

Първият кръг от преговорите между Техеран и трите европейски сили след кратката израелско-иранска война през юни бе в Истанбул в края на миналия месец.

"Иран продължава да държи на дипломацията и да търси взаимноизгодно решение", каза след края на разговорите иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, цитиран от "Ройтерс".

В швейцарския град бе обсъдено искането на трите европейски сили Иран да възстанови достъпа на инспекторите от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) до ядрените си обекти и да поднови преговорите за намиране на дипломатическо решение.

В противен случай ще бъдат наложени отново санкциите, отменени по силата на международното споразумение от 2015 г., което до голяма степен вече е обезсилено, посочва "Ройтерс".

САЩ се оттеглиха от сделката още през 2018 г., по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп.

Франция, Германия и Великобритания са готови да възобновят санкциите срещу Иран

Вчерашните преговори в Женева завършиха без пробив. Това увеличава риска от политическа ескалация на спора около иранската ядрена програма, отбелязва ДПА.

Европейската тройка заплаши Иран да възобнови действието на санкциите срещу него, ако не бъде намерено решение на спора до края на този месец.

Техеран предупреди, че при такъв сценарий ще даде "суров отговор".

Преговорите с европейските сили се водят в напрегната обстановка, предвид факта, че Иран е гневен от бомбардирането на негови ядрени обекти от Израел и Съединените щати, посочва "Ройтерс".

В опит да бъде намерено решение, Франция, Германия и Великобритания обаче предложиха възстановяването на санкциите срещу Иран да бъде отложено за известно време, в случай че той възстанови достъпа на инспекторите от МААЕ до ядрените си обекти и започне преговори със САЩ.

Действието на резолюцията на Съвета за сигурност, в която е официално вписано споразумението за иранската ядрена програма, изтича на 18 октомври. Ако то не бъде продължено, европейската тройка няма да може да възстанови санкциите срещу Иран, пояснява Ройтерс.

Иран и Европа продължават преговорите за иранската ядрена програма

В неочакван ход, Русия и Китай, които също са страни по ядреното споразумение, разпространиха в неделя проекторезолюция, която би удължила неговото действие до 18 април 2026 г. В нова версия на текста, представена вчера, Москва и Пекин, които поддържат Техеран, предлагат Съветът за сигурност на ООН да няма право да предприема "каквито и да било действия по същество по въпроси, свързани с прилагането на резолюцията" или на ядрената сделка.

Тази формулировка вероятно ще предизвика безпокойство у европейската тройка, отбелязва "Ройтерс".

Високопоставен руски дипломат, пожелал анонимност, каза пред агенцията, че резолюцията ще попречи на Франция, Великобритания и Германия да възстановят санкциите срещу Иран.

Засега не е ясно кога проектът може да бъде подложен на гласуване.

Източник: Николай Станоев, БТА    
Последвайте ни
Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

Иран е гневен, заплаши Европа със

Иран е гневен, заплаши Европа със "суров отговор"

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

pariteni.bg
Как да приготвим пилешко за кучето си по безопасен начин

Как да приготвим пилешко за кучето си по безопасен начин

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 22 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 20 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 19 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 21 часа

Виц на деня

– Скъпа, какво има за ядене? – Нищо. – И вчера беше "нищо"... – Готвя поредица!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пхенян обвини президента на Южна Корея в "лицемерие"

Пхенян обвини президента на Южна Корея в "лицемерие"

Свят Преди 5 минути

Северна Корея критикува президент Лий Дже Мюнг заради неговите изказвания относно ядреното разоръжаване на Корейския полуостров

Условна присъда за младеж, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт

Условна присъда за младеж, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт

Свят Преди 16 минути

Той е поддържал групировката "Ислямска държава"

<p>Смъртоносна епидемия: Холерата взе десетки жертви в Африка</p>

Смъртоносна епидемия: Холерата взе десетки жертви в Африка

Свят Преди 25 минути

От началото на годината са били регистрирани епидемии от това инфекциозно заболяване в около 20 африкански държави

Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман

Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман

Свят Преди 28 минути

Нанесени са обаче щети на седем жилищни блока в центъра на Ростов на Дон

Бърза рецепта за бананов сладолед, готов само за 10 минути

Бърза рецепта за бананов сладолед, готов само за 10 минути

Любопитно Преди 32 минути

Ето как да си приготвите този супер лесен сладолед у дома

,

Тръмп свиква "голяма среща" за бъдещето на Газа в Белия дом

Свят Преди 39 минути

Администрацията на Тръмп разработва "много подробен план" за следвоенното бъдеще на палестинската територия

<p>Какво е състоянието на тежко пострадалото дете, паднало от електрическо колело</p>

След инцидента с електрическо колело: Какво е състоянието на тежко пострадалото дете от Арчар

България Преди 1 час

Другото пострадало момиче е освободено за домашно лечение

Starship на SpaceX успя! Успешен полет и кацане в Индийския океан

Starship на SpaceX успя! Успешен полет и кацане в Индийския океан

Свят Преди 1 час

Този десети тестов полет бе извършен след три опита във въздуха и един на Земята, завършили с експлозия

Жена отслабна благодарение на 7 навика: Тялото ѝ се промени напълно

Жена отслабна благодарение на 7 навика: Тялото ѝ се промени напълно

Любопитно Преди 1 час

Цялата история може да прочетете в следващите редове

Тръмп предупреди Русия: Това, което обмислям, е много, много сериозно

Тръмп предупреди Русия: Това, което обмислям, е много, много сериозно

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ изрази готовност да наложи санкции на Москва, ако не се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна

<p>5,9 по Рихтер разтърси руския Северен Кавказ</p>

Земетресение от 5,9 по Рихтер разтърси руския Северен Кавказ

Свят Преди 1 час

Трусът е станал в акваторията на Каспийско море

След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп

След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

"Президентът няма правомощия да уволни управителя на Федералния резерв", заяви нейният адвокат

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

България Преди 2 часа

За този пост от правителството ще посочат Мирослав Рашков

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

България Преди 2 часа

Единият от пострадалите загина от травмите си в болница, а другият е с тежки наранявания

<p>Над 80 акта за участие в гонки в София от началото на годината</p>

Митов: От началото на годината в София са съставени над 80 акта за участие в гонки

България Преди 2 часа

Патрули на СДВР всекидневно обхождат зоните, където се събират любителите на високите скорости

Кои са най-вкусните ястия от ароматната турска кухня?

Кои са най-вкусните ястия от ароматната турска кухня?

Любопитно Преди 2 часа

От свежи салати и постни специалитети до бавно готвено месо и тестени изкушения

Всичко от днес

От мрежата

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Деян Донков на 51! Вижте го с тримата му сина днес!

Edna.bg

Какво ядат Кейт, Уилям и трите им деца: Списъкът ще ви изненада

Edna.bg

Реал Мадрид опитва да отмъкне защитник на Байерн без пари

Gong.bg

Четири последни билета ще бъдат раздадени за основната фаза на Шампионската лига

Gong.bg

Мъжът, който твърди, че е отвлечен и бит от Васил Михайлов: Искаше да му се плаща "такса спокойствие"

Nova.bg

За тайните на съзнанието и уникалната операция с цигулка: Говори един от най-прочутите неврохирурзи в света (ВИДЕО)

Nova.bg