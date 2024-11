САЩ обвиниха Иран в заговор за убийството на Тръмп

И ран определи като напълно неоснователни обвиненията срещу него за планове за убийството на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес. В изявление на външното министерство се подчертава също така, че Техеран отхвърля тези обвинения от страна на САЩ, според които, Иран е бил замесен в опит за убийствата на бившия и настоящи американски представители, сред които и Тръмп, спечелил президентските избори в САЩ на 5 ноември.

#Iran's Foreign Ministry spokesman rejected allegations on Iran being involved in an assassination attempt against #DonaldTrump as "baseless". He described this as "a plot by Israeli and anti-Iran circles to further complicate the issues between Iran and the US". pic.twitter.com/y1VpfRS1LT