Очаквано: След посещението на фронта, Зеленски предприе визита в САЩ

В чера на фронта, днес в Капитолия – украинският президент Володимир Зеленски, посетил вчера източния град Бахмут, съсипан от интензивни боеве, се очаква днес да пристигне във Вашингтон. Ако посещението, свързано с множество съображения за сигурност, бъде потвърдено, то ще е първата му визита в чужбина от началото на войната, предаде Франс прес.

Посещението съвпада с голямо заседание на руски висши служители и военни с участието на Владимир Путин – руският президент смята да направи днес равносметка на отминаващата година и да постави пред армията си нови цели за 2023 г. Военният министър Сергей Шойгу ще се отчете по-специално за "положението с напредъка на специалната военна операция" в Украйна.

САЩ предоставя огромен пакет с помощ на Украйна

Според американски медии, анонсирали визитата, Зеленски може да говори пред Конгреса на САЩ и да разговаря с президента Джо Байдън в Белия дом.

Украински бойци връчиха вчера на президента си надписано от тях знаме и Зеленски заяви: "Ще го връчим на американския Конгрес, на американския президент. Благодарни сме им за подкрепата, но това не е достатъчно".

If @ZelenskyyUa is landing in Washington DC, just coming after visiting the frontlines of Bakhmut, Just shows a great leader that has work tirelessly not only to defend his country, but freedom and democracy for all! 🇺🇦🇺🇸🇪🇸👍🏻 @GOP @TheDemocrats full support is the right thing!👍🏻 pic.twitter.com/9EIsDQ896t