Обвиняемата за убийствата с гъби проплака в съда и призна за лъжи

А встралийка, обвинена в убийството на трима роднини на своя отчужден съпруг чрез отровни гъби Amanita phalloides, известни още като зелена мухоморка, се разплака в съда, докато признаваше, че е лъгала за здравословни проблеми, предаде Sky News .

Ерин Патерсън, на 50 години, е обвинена в убийството на свекърва си Гейл Патерсън, свекъра си Доналд Патерсън и сестрата на Гейл – Хедър Уилкинсън – по случай, който предизвика сериозен обществен интерес в Австралия.

Тя е обвинена и в опит за убийство на съпруга на Хедър – Иън Уилкинсън.

Прокуратурата твърди, че Патерсън умишлено е сервирала на гостите смъртоносни гъби в дома си в Леонгата, щата Виктория, през юли 2023 година.

Тя отрича всички обвинения, като твърди, че трагедията е била „ужасен инцидент“.

Патерсън продължи да свидетелства в своя защита в сряда по време на процеса в Моруел, щата Виктория, като плачеше в съдебната зала, заявявайки, че е възможно да е включила диворастящи гъби в ястието без да осъзнава това.

„Сега мисля, че е възможно да е имало диви гъби в ястието“, каза тя по време на разпит от своя адвокат Колин Менди.

