Обстрел в родния град на украинския президент, има жертви, сред които и дете

Т рима души, включително едно дете, бяха убити, а няколко бяха ранени при руски ракетен удар по родния град на украинския президент Володимир Зеленски - Кривой Рог, съобщи ръководителят на Съвета по отбрана на града, Олександър Вилкул, цитиран от агенция Укринформ.

"В момента е в ход аварийно-спасителна операция. Най-малко двама души са убити, а още трима ранени, включително деца, след като Русия атакува жилищен район. Все още може да има хора, затрупани под развалините", написа служителят в "Телеграм".

😡 At night, the Russians launched a missile attack on Kryvyi Rih



As a result of the attack, three people died, including a 12-year-old boy. Three others were injured. pic.twitter.com/dtZNZbgYfT