В разгара на руското настъпление: Зеленски посети Харков

У краинският президент Володимир Зеленски посети днес Харков в разгара на руското настъпление в областта, предаде Франс прес.

Укринформ уточни, като се позова на канала на държавния глава в "Телеграм", че там той се е срещнал с върховния главнокомандващ на украинските въоръжени сили Олександър Сирски.

„Изслушах подробен доклад от върховния главнокомандващ Олександър Сирски и от командирите на войсковите групировки „Хортиция“ Юрий Содол и „Харков“ Михайло Драпати. Запознах се с оперативната обстановка, задачите и потребностите на всяка участваща бригада, всяко подразделение, по-специално в Харковска област, в районите на Вовчанск и Липци", се казва в изявлението на украинския президент.

Участниците в срещата освен това са анализирали подробно прогнозите за развитието на обстановката на фронта, заплахите през следващите дни и седмици, както и способността на Украйна да противодейства на руските планове за настъпление, става ясно от съобщението.

Както подчерта президентът, днес ситуацията в Харковска област като цяло е под контрол, като украинските войници нанасят значителни загуби на руските нашественици.

