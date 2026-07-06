Напрежение след масов бой в Асеновград, полицията засили присъствието в района

З асилено полицейско присъствие е въведено в квартал на Асеновград след масово спречкване между група местни жители, съобщи кореспондентът на БТА в Пловдив Таня Благова.

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Инцидентът е станал малко след полунощ, когато на спешния телефон 112 е постъпил сигнал за конфликт, който е прераснал във физическа саморазправа между няколко души в района.

В резултат на ситуацията тази сутрин в квартала са били разположени допълнителни екипи на полицията и жандармерията с цел гарантиране на обществения ред и недопускане на ново напрежение.

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На място е пристигнал и директорът на Областната дирекция на МВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов, който следи развитието на ситуацията. В района е изпратено и Зоналното жандармерийско управление.

От полицията съобщават, че обстановката към момента е спокойна и няма данни за нови инциденти или ескалация на напрежението.

Продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около възникналия конфликт.