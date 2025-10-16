Свят

Стана ясна причината за смъртта на легендарната актриса Даян Кийтън

Семейството ѝ предложи на тези, които искат да я почетат, да направят дарение за една от любимите ѝ каузи

16 октомври 2025, 08:01
Стана ясна причината за смъртта на легендарната актриса Даян Кийтън
Източник: Getty Images

Х оливудската звезда Даян Кийтън е починала от пневмония. Актрисата ни напусна на 11 октомври на 79-годишна възраст.

Семейството ѝ разкри причината за смъртта ѝ в изявление, в което благодари на феновете за „изключителните“ им послания на подкрепа.

„Семейство Кийтън е много благодарно за изключителните послания на любов и подкрепа, които получиха през последните няколко дни от името на своята любима Даян, която почина от пневмония на 11 октомври“, заяви семейството на Даян пред списание People.

Семейството предложи на тези, които искат да почетат звездата от „Кръстникът“, да направят дарение за една от любимите ѝ каузи.

„Тя обичаше животните и беше непоколебима в подкрепата си за бездомните, така че всяко дарение в нейна памет за местна хранителна банка или приют за животни би било прекрасен и много ценен начин да ѝ се отдаде почит“, казаха близките.

По-рано беше съобщено, че здравето на Даян се е влошило внезапно преди смъртта ѝ.

„Здравословното ѝ състояние се влоши изведнъж, което беше съкрушително за всички, които я обичаха. Беше толкова неочаквано, особено за човек с такава сила и дух. През последните си месеци тя беше заобиколена само от най-близките си роднини, които предпочетоха да запазят нещата в тайна. Дори дългогодишните ѝ приятели не бяха напълно наясно с това, което се случва“, сподели неин близък пред People.

Източник: People/БГНЕС    
Даян Кийтън
Последвайте ни

По темата

Румен Радев до шефа на НСО: От 20 октомври ще пътувам с личния си автомобил

Румен Радев до шефа на НСО: От 20 октомври ще пътувам с личния си автомобил

Тревожен сигнал от Черно море - и нашето море започва да свети

Тревожен сигнал от Черно море - и нашето море започва да свети

Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

Стана ясна причината за смъртта на легендарната актриса Даян Кийтън

Стана ясна причината за смъртта на легендарната актриса Даян Кийтън

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
8 причини, поради които котките атакуват опашките си

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

Виц на деня

– Пак ли си в интернет? – Не, мамо, правя проучване за домашното… в TikTok.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Драма на Шетландските острови: Мъж уби приятелката си в джакузи, осъдиха го доживот

Драма на Шетландските острови: Мъж уби приятелката си в джакузи, осъдиха го доживот

Свят Преди 11 минути

Арен Пиърсън е напушкал с нож Клер Льовек най-малко 26 пъти по време на фаталното нападение

Рецептата на Дженифър Анистън за бананови палачинки, която децата обожават

Рецептата на Дженифър Анистън за бананови палачинки, която децата обожават

Любопитно Преди 20 минути

Рецептата е идеална за готвене с деца – лесна, забавна и ароматна

Доналд Тръмп

Ескалация: Тръмп разреши на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела

Свят Преди 29 минути

Тръмп отказа да отговори, когато беше попитан дали ЦРУ има правомощието да екзекутира Мадуро, казвайки: „Мисля, че Венецуела усеща натиска“

Apple обещава драстични подобрения с новия чип М5

Apple обещава драстични подобрения с новия чип М5

Технологии Преди 38 минути

Той трябва да направи устройствата на компанията готови за изкуствения интелект

Постижима цел ли е постигането на траен мир в Газа

Постижима цел ли е постигането на траен мир в Газа

Свят Преди 42 минути

Крехкото примирие между Израел и „Хамас“ е изправено пред сериозни предизвикателства, предупреждават експерти

Агресия в Казанлък: Ученички пребиха 15-годишна заради ревност

Агресия в Казанлък: Ученички пребиха 15-годишна заради ревност

България Преди 45 минути

Приятелят на една от нападателките се закачал с пострадалото момиче

Френският премиер Себастиан Льокорню

Ще оцелее ли кабинетът Льокорню 2? Очакват го два вота на недоверие

Свят Преди 1 час

Те се очаква да бъдат отхвърлени в оспорвано гласуване поради липса на подкрепа от страна на социалистите

<p><strong><span style="color:#ff0000;">&quot;План за смазване&quot;:&nbsp;</span></strong>Защо Израел заплаши &quot;Хамас&quot;?</p>

Министърът на отбраната на Израел заплаши "Хамас" с "план за смазване"

Свят Преди 1 час

Военните действия могат да бъдат възобновени, ако групировката не спазва споразумението за примирие в Газа, заяви Израел Кац

ВСС обсъжда спорните текстове от Закона за съдебната власт

ВСС обсъжда спорните текстове от Закона за съдебната власт

България Преди 1 час

Трябва да бъде решено кога започва да тече мандатът на изпълняващите длъжността в съдебната система

Съдът гледа мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

Съдът гледа мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

България Преди 2 часа

Според прокуратурата той е участвал в организирана престъпна група за подкупи

Шести опит: Ще излезе ли Благомир Коцев от ареста

Шести опит: Ще излезе ли Благомир Коцев от ареста

България Преди 2 часа

Софийският апелативен съд гледа мярката за неотклонение на кмета на Варна

Скандалните плейбои, които днес щяха да бъдат мразени

Скандалните плейбои, които днес щяха да бъдат мразени

Любопитно Преди 2 часа

От Казанова до Пикасо - тези мъже са били прочути с безкрайния си списък от любовници

Снимката е илюстративна

16 октомври: Денят, в който България промени военната авиация

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Турция - новият ключов партньор на Европа срещу руската заплаха

Турция - новият ключов партньор на Европа срещу руската заплаха

Свят Преди 2 часа

С втората по сила армия в НАТО след САЩ и силния си оръжеен сектор Турция е в състояние да помогне на Европа да се справи със заплахата от Русия

Четвъртък носи облаци и слаб дъжд

Четвъртък носи облаци и слаб дъжд

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Аварийно кацане на самолета с министъра на отбраната на САЩ

Аварийно кацане на самолета с министъра на отбраната на САЩ

Свят Преди 10 часа

Причината е пукнатина в предното стъкло

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

Хей, живот, здравей, здравей: Христо Кидиков на 79!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 16 октомври, четвъртък

Edna.bg

Майкон: Всички играят на 110% срещу Левски, трудно се адаптирах към храната в България

Gong.bg

Спартак Варна се бори за лиценз и бъдеще

Gong.bg

Заради момче: Ученички пребиха 15-годишна в Казанлък

Nova.bg

Въображение без граници: Среща с инфлуенсърката, създала дом в малка кола (ВИДЕО)

Nova.bg