Обединеното кралство изпраща ракети за противовъздушна отбрана на Украйна

М инистърът на отбраната на Обединеното кралство Грант Шапс заяви, че Великобритания ще изпрати около 200 ракети за противовъздушна отбрана в Украйна след смъртоносната вълна от руски удари, предаде АФП

"Обединеното кралство предприема бързи действия за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна след убийствените въздушни удари на Путин", написа Шапс в Х.

Putin in testing Ukraine’s defences and the West’s resolve - now is the time for the world to come together and redouble our efforts to get Ukraine what they need to win 🇺🇦



