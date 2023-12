Борел разкритикува "страхливите" удари на Русия в Украйна

Р ъководителят на външната политика на ЕС Жозеп Борел осъди последните смъртоносни бомбардировки на Русия над украински градове, обвинявайки Москва, че нанася удари по мирното население, предаде АФП.

"През нощта Русия предприе една от най-мащабните атаки от началото на пълномащабното си нахлуване в Украйна", написа Борел в X.

Overnight, Russia launched one of the largest attacks since its full-scale invasion of Ukraine against cities and the population.



-1/2-