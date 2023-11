NYT: Сателитни снимки показват отвлечения в Червено море кораб

С ателитни изображения показват отвлечения товарен кораб Galaxy Leader на котва близо до пристанището Ходейда в Йемен, на около 430 морски мили югоизточно от местоположението, което плавателният съд е подал като информация за последно, преди да бъде взет на абордаж от йеменските бунтовници в неделя, сочи анализ на американския вестник The New York Times.

Отвлеченият кораб с българи на борда: Каква е ролята на Иран и какво целят хусите?

Журналистите са успели да определят, че Galaxy Leader е пристигнал в Ходейда в понеделник. Корабът е бил забелязан за първи път на сателитни изображения от Самир Мадани, съосновател на TankerTrackers.com - ресурс, който следи глобалното корабоплаване.

Ексклузивни кадри от отвличането на кораба с българи от хусите (СНИМКИ)

По-рано бе потвърдена автентичността на видеото от отвличането на кораба, публикувано от йеменските бунтовници в понеделник.

Кадрите също така съдържат улики за това кога и къде е бил отвлечен плавателният съд, включително от часовника и навигационния компютърен дисплей, показващи приблизителното време и местоположение, когато бунтовниците превземат кораба близо до бреговете на Йемен.

Иран отрича да има общо с отвлечения кораб в Червено море

Часове преди отвличането йеменските бунтовници заплашиха да нападнат кораби под флаг, собственост и управлявани от Израел, преминаващи през Червено море.

След като Galaxy Leader бе отвлечен, говорител на хусите обяви, че действията на бунтовниците са демонстрация на подкрепа за "потиснатия палестински народ“.

Satellite Imagery Shows Ship Hijacked by Houthis Near Yemen Port - The vessel arrived Monday and was at anchor on Tuesday off the busy Red Sea port of Al-Hudaydah, according to an analysis of the imagery by The New York Times. via @nytimes:https://t.co/eRQof7vFaT