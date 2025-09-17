Свят

Киев: Масирана атака с руски дронове остави Кропивницки и 44 села без електричество

От Олександривка постъпват сведения и за повредени жилищни домове

17 септември 2025, 09:36
Киев: Масирана атака с руски дронове остави Кропивницки и 44 села без електричество
Източник: БТА/АР

Ч аст от град Кропивницки и още 44 селища в Кировоградска област останаха без електричество в резултат на масирана руска атака с безпилотни летателни средства през изминалата нощ, съобщи в "Телеграм" местният областен управител Андрий Райкович, цитиран от Укринформ.

По думите му през нощта Кировоградска област е била подложена на голям удар с дронове, при който са поразени обекти от инфраструктурата на региона.

Към този час частично без електричество остават областният център и 44 населени пункта в община Олександривка.

От Олександривка постъпват сведения и за повредени жилищни домове.

Райкович добави, че противопожарните екипи са гасили цяла нощ пламъци на различни места.

Одеският областен филиал на украинските държавни железници "Укрзализниця" съобщават, че е нарушено движението на влакове по две направления, едното от които е към Кропивницки.

По-рано Укринформ съобщи за закъснения на редица влакове заради масиран руски удар по обекти на "Укрзализниця" и спирания на тока в различни участъци от железопътната мрежа.

Началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. предизвика значително изостряне на ситуацията в страната. През есента на същата година Русия започна систематични, масирани атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, използвайки ракети и безпилотни летателни апарати. Украинският президент Володимир Зеленски още през октомври 2022 г. определи тези действия като "терористична тактика", след като над един милион домакинства останаха без електричество в резултат на удари по ключови енергийни съоръжения в множество области, включително Хмелницка, Николаевска, Волинска, Черкаска, Ровненска, Кировоградска и Одеска.Войната продължава трета година, независимо от посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп. Зеленски и руският президент Владимир Путин имат взаимноизключващи се изисквания за края на войната и гаранциите за сигурност за Киев след нея. 

Източник: Владимир Сахатчиев, БТА    
Кропивницки Кировоградска област Прекъсване на тока Руска атака Дронове Железопътен транспорт война дронове Русия Украйна Киев Москва
