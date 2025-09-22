Масирана руска атака взе жертви в Запорожие, има и ранени

Т рима души са загинали и двама са ранени при сутрешната руска атака срещу украинския град Запорожие, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението Telegram.

От 4.18 ч. до 6:30 ч. тази сутрин са нанесени пет удара по Запорожие, информира областният управител.

Атакувани са гражданска инфраструктура и промишлени обекти, както и е напълно разрушена частна къща, пояснява Фьодоров.

Спасителни екипи от Държавната служба за извънредни ситуации работят непрекъснато на мястото на поразените цели, заявява той.

"Спасителите бързо потушиха пожара в обект на гражданската инфраструктура. Градските служби за социална закрила оказват помощ на пострадалите", допълва Фьодоров.

Meждувременно началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, цитиран от Укринформ, заяви, че руските сили са убили вчера четирима жители на областта.

По думите му четиримата загинали са в град Костянтинивка (Константиновка на руски език). Осем са ранените в областта, пояснява Филашкин.

Броят на жертвите на руските сили в Донецка област вече е 3652, като в това число не влизат загиналите в Мариупол и Волноваха, отбелязва Укринформ. Ранените досега в региона са 8163.

Според украинската новинарска агенция задачата на руските войски да завземат Костянтинивка е трудна с оглед на факта, че те още не са установили контрол върху Часив Яр (Часов Яр) и Торецк.