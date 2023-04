Земетресение от 4,3 по Рихтер разлюля Адана

З еметресение с магнитуд 4,3 бе регистрирано днес в южния турски окръг Адана, съобщи правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Адана е сред тежко пострадалите окръзи в Турция при разрушителните земетресения на 6 февруари, предаде БТА.

