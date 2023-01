Ново изследване: Учени успяха да възстановят "изгубени спомени"

О нзи актьор, чието име не можете да се сетите, онази думичка на върха на езика, която ви убягва. Паметта ни често ни изневерява, а когато страдаме от безсъние, положението многократно се влошава.

Какво ще стане, ако е възможно тази "амнезия", причинена от некачествен сън, да бъде премахната.

Ново изследване, направено с помощта на мишки, предполага, че „забравените“ спомени могат да бъдат възстановени дни по-късно чрез активиране на избрани мозъчни клетки или с лекарство, което обикновено се използва при хора за лечение на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

