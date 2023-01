Откриха къде се "крият" спомените, които ни плашат

С помените за травматично събитие могат да се завръщат отново и отново, дълго след като моментът е отминал.

Това може да доведе до посттравматично стресово разстройство.

Знаем, че областта на мозъка, наречена хипокампус, играе централна роля във формирането на паметта. Въпреки това природата на дългосрочното съхранение на травматичен спомен остава неуловима.

