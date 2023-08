Нови взривове на Кримския мост, Русия е свалила две ракети

Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили две украински ракети над Кримския мост, свързващ анексирания от Москва Крим с руската суша, съобщиха властите в окупирания полуостров, цитирани от "Укринформ".

"Силите за противовъздушна отбрана свалиха две вражески ракети над Керченския проток. Кримският мост не е повреден", заяви в социалните мрежи Сергей Аксьонов, назначеният от Русия губернатор.

Той призова местните жители да запазят спокойствие.

На публикувани в руските социални медии кадри се вижда, че дългият 19 километра мост изглежда е обвит в дим. Агенция Интерфакс съобщи, че трафикът по моста е спрян.

Russians are in panic regarding their precious Kerch bridge, but in the long run this bridge will be totally destroyed. It is inevitable.#Ukraine #Crimea #Kerch pic.twitter.com/a5RM3AQvrG