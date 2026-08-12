Пако Рабан и апокалипсисът, който така и не дойде

През 1999 г. дизайнерът Пако Рабан предсказа катастрофа по време на пълното слънчево затъмнение – според него космическата станция „Мир“ щяла да падне над Париж и района на Жер.

На 11 август затъмнението премина без апокалипсис – „Мир“ остана в орбита, а предсказаното бедствие не се случи. Рабан по-късно призна грешката си и се извини.

Историята се припомня 27 години по-късно, преди новото слънчево затъмнение над Франция на 12 август, като пример за сблъсъка между научните факти и сензационните пророчества.

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На 12 август Франция отново ще стане свидетел на слънчево затъмнение – 27 години след впечатляващото небесно явление от 11 август 1999 г. Тогава обаче природният феномен бе засенчен от зловещо предсказание на прочутия френски дизайнер Пако Рабан.

През 1999 г. Рабан, който твърдеше, че изучава и разчита пророчествата на Нострадамус, обяви, че по време на пълното слънчево затъмнение космическата станция „Мир“ ще падне върху Париж и района на Жер.

Пророчеството предизвика огромен медиен интерес и тревога. Рабан дори заяви, че ако прогнозата му се окаже погрешна, ще замълчи завинаги. На 11 август 1999 г. затъмнението премина над Франция. Небето потъмня, но очакваната катастрофа така и не се случи. Космическата станция „Мир“ остана в орбита, а Париж и Жер не бяха засегнати от никакво бедствие.

Пророчеството се оказа пълен провал и сериозно накърни репутацията на дизайнера. Само два месеца по-късно Рабан отново проговори пред Пари Мач. Той призна грешката си и поднесе извиненията си. По думите му вече бил „излекуван“ от състоянието, което сам описвал като „лудост“, и се оттеглил в района на Анси, където предпочитал „самотата и самоанализа“.

Историята остава един от най-известните примери за това как едно природно явление може да бъде превърнато в повод за апокалиптични прогнози – и колко бързо подобни предсказания могат да се сблъскат с реалността.

На 12 август Франция отново ще наблюдава затъмнението. Този път, освен специалните очила за безопасно наблюдение, вероятно ще е необходимо и малко повече доверие в науката, отколкото в пророчествата.