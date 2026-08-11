Активисти изписаха „Без газ и нефт" върху танкер до Бургас

А ктивисти на „Грийнпийс“ изписаха в знак на протест срещу зависимостта от нефт и газ посланието No Gas + Oil (от англ.език - без газ и нефт) с бяла боя върху танкера „Кайрос“, който е закотвен повече от шест месеца в Бургаския залив. В акцията участва и ледоразбивачът на природозащитната организация Arctic Sunrise, съобщиха пред БТА от „Грийнпийс“ – България.

В протестната акция са се включили активисти от България, Украйна, Испания, САЩ и Филипините. От организацията допълниха, че тя цели да привлече вниманието към рисковете за Черно море, свързани с превоза и използването на изкопаеми горива.

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Акцията се провежда три дни, след като екипът на Arctic Sunrise е документирал теч от „Кайрос“, допълниха от „Грийнпийс“. Организацията припомни и свой сателитен анализ от края на юли, според който в периода от края на април до края на юли са регистрирани десетки нефтени петна в близост до танкера. От „Грийнпийс“ уточниха, че за окончателното установяване на произхода на петната са необходими допълнителни проверки, включително химичен анализ на проби и обследване на място.

През юли рибари от Бургас и Поморие подадоха сигнали за замърсяване в района на Южното Черноморие. Тогава Изпълнителната агенция „Морска администрация“ съобщи за петна във водата около „Кайрос“, но не установи активен теч. Според „Грийнпийс“ липсата на теч в момента на проверката не обяснява регистрираните в предходните месеци сателитни следи.

„Кайрос“ е 274-метров танкер, който е санкциониран от Европейския съюз и Великобритания заради превоз на руски петролни продукти, припомнят от „Грийнпийс“. Природозащитниците определят „Кайрос“ като част от руския сенчест флот и настояват за допълнително разследване на данните за замърсяване и за мерки за ограничаване на зависимостта от нефт и газ.

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"Кайрос" беше провлачен до Бургаския залив, след като на 5 декември миналата година заседна край бреговете на Ахтопол, изоставен от турски влекач. Властите у нас казаха, че причина за това е лошото време, а самият кораб е санкциониран по регламент на Европейската комисия. Плавателният съд престоя край Ахтопол в продължение на 10 дни, през които от борда му бяха евакуирани членовете на екипажа. На 15 декември 2025 година беше осъществена специализирана операция по провлачване с три влекача на Параходство "Български морски флот" и бе доставен генератор за осигуряване на захранване за вдигане на котвата, след което танкерът беше преместен на безопасно място в Бургаския залив.