Забраняват пакетчетата със сосове в ресторантите в ЕС

О т 12 август 2026 година в Европейския съюз влизат в сила строгите изисквания на новия Регламент за опаковки и отпадъци от тях (PPWR), с който Европейската комисия забранява използването на някои еднократни пластмасови продукти, включително индивидуални порции или сашета за подправки и сосове. Това е част от по-широк план за намаляване на отпадъците от опаковки и преход към кръгова икономика.

ЕС с нови правила за повторна употреба и рециклиране на опаковките

Опаковките са отговорни за 40% от пластмасите, използвани в ЕС, а половината от морските отпадъци от Европа произхождат именно от тях. През 2022 година всеки гражданин на ЕС е генерирал по 186,5 килограма отпадъци от опаковки. Новият регламент цели до 2030 година всички опаковки на пазара в ЕС да бъдат рециклируеми по икономически изгоден начин. Освен това се предвижда увеличаване на използването на рециклирани пластмаси в опаковките, намаляване на първичните суровини и насочване към климатична неутралност до 2050 година. Регламентът въвежда и ограничения за вредни вещества, като PFAS в опаковки за храна.

ЕС планира края на пластмасовите опаковки

От 12 август 2026 година ресторантите в ЕС ще бъдат длъжни да предлагат на клиентите възможност да носят своите собствени съдове без допълнителна цена. Регламентът PPWR влезе в сила от 11 февруари 2025 година, а общото му прилагане започва от 12 август 2026 година.

Забраната на пакетчетата със сосове няма да важи за доставките за вкъщи.