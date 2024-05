Нова серия от проливни дъждове в Бразилия, стотици хора са в неизвестност

Н ови дъждове от вчера се изливат на бразилския щат Рио Гранди до Сул, който беше тежко засегнат от предходна валежна вълна, отнела живота на 126 души, предаде Франс прес.

В стихията бяха ранени 756 души, а 141 души все още се водят за изчезнали.

Heavy rains since the end of last month have caused massive flooding in Brazil, with 113 people killed and 146 people still missing, according to local authorities. Many homes have also been flooded, leaving around 340,000 people homeless.#Brazil #HeavyRainDamage #Flood pic.twitter.com/tMbcsWqRYq — 斉藤一博 (@fns124) May 10, 2024

Общо 411 000 души бяха принудени да напуснат домовете си, от които 71 000 бяха подслонени в специално обособени центрове.

The death toll from heavy rains in Brazil's Rio Grande do Sul state has climbed to 113, local civil defense said on Friday.



More than 337.000 displaced.🙏✝️ pic.twitter.com/KanGK5i5dj — vanhoa (@vanhoa2272) May 10, 2024

Властите са мобилизирали хиляди военни, за да раздават тонове хранителни помощи и други продукти от първа необходимост. В главния град на щата Порто Алегре питейната вода не достига, въпреки непрестанното сноване на камиони цистерни, които снабдяват болници, хотели, жилищни кооперации.

Наводненията нанесоха щети на 85 000 жилищни сгради. Цели райони са опустошени. Възстановяването им ще струва 19 милиарда реала.

A drone view shows houses in the flooded area next to the Taquari River during heavy rains in the city of Encantado in Rio Grande do Sul, Brazil, May 1. REUTERS/Diego Vara https://t.co/SauIfvIkJn https://t.co/SauIfvIkJn — Reuters Science News (@ReutersScience) May 11, 2024

