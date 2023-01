Рекордни валежи в Калифорния, задава се нова, по-мощна буря

С едмата поредна буря в Калифорния за времето от Коледа досега донесе нови валежи над щата, който още отпреди това беше пострадал от наводнения, силни ветрове, спирания на тока и евакуации на цели градове, предаде Ройтерс.

Продължават да растат жертвите от водния ад в Калифорния

