Байдън обяви извънредна ситуация в Калифорния (СНИМКИ)

К ъсно вечерта в неделя, по време на посещението си в Мексико Сити за 10-ата среща на върха на северноамериканските лидери, президентът Джо Байдън обяви, че в щата Калифорния е налице извънредно положение. Той нареди федерална помощ в допълнение към усилията на държавата и местните власти за реагиране поради извънредните условия в резултат на тежките зимни бури, наводнения и кални свлачища, започнали на 8 януари 2023 г. и продължават, се казва в съобщение, публикувано на сайта на Белия дом.

Президентът упълномощава Министерството на вътрешната сигурност и Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA) да координират всички усилия за оказване на помощ при бедствия, които имат за цел да облекчат затрудненията и страданията, причинени от извънредната ситуация на местното население, и да предоставят подходяща помощ за необходимите спешни мерки за спасяване на човешки живот и защита на имуществото и общественото здраве и сигурност.

По данни на портала poweroutage.us, в понеделник сутринта повече от 120 000 жилища в Калифорния са останали без ток. Причината за масовото прекъсване на електрозахранването са силните порои и бурните пориви на вятъра. Синоптиците прогнозират също приток на влажен въздух от тропическите райони на щата.

В резултат на това в Калифорния може да се стигне до силни порои и снеговалежи в планинските части.