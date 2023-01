Невиждано от век наводнение откъсна от света селища в Австралия

В оенни хеликоптери евакуираха стотици хора, откъснато от света при невиждани наводнения в Северозападна Австралия, съобщи днес служител, който ръководи спасителните дейности, и добави, че водата е заляла всичко "докъдето поглед стига", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Locals from the Kimberley region in Western Australia have been sharing videos of the one-in-100 year floods that have destroyed homes and displaced local wildlife.



The ADF have been deployed to help with evacuations as the flooding worsens.



