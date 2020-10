Нов терор във Франция, нападения с нож в Ница

Н ай-малко трима души са убити, а няколко други са ранени при нападения с нож, извършени в близост до църквата "Нотр Дам" в Ница, в ранните часове на днешния ден. Полицията съобщи, че една жена е обезглавена.

Гражданите бяха помолени да избягват района, докато силите по сигурността и въоръжена полиция провеждаха операция за задържането на нападателя.

Вътрешният министър на Франция допусна, че става въпрос за терористична атака. Нападателят е задържан.

Главното мюфтийство с остра декларация срещу Шарли ебдо и Макрон

Френският министър на вътрешните работи Жералд Дарманен обяви в Туитър, че свиква кризисно съвещание, а парламентът почете жертвите с минута мълчание.

Кметът на Ница определи атаката като терористична. Отделът на френската прокуратура за антитероризъм съобщи, че му е възложено да разследва нападението.

Полицаи с автоматични оръжия са отцепили района около църквата, на място са пристигнали линейки и пожарни коли.

Атака с нож в Париж, обезглавиха учител, показвал карикатури на Мохамед в клас

По-рано този месец чеченец обезглави френския учител Самюел Пати в района на Париж. Нападателят, който бе застрелян от полицията, искал да накаже Пати, защото показал в час по общество и право карикатури на ислямския пророк Мохамед, което за мюсюлманите е богохулство.

След убийството на Пати френски официални лица и множество граждани подкрепиха правото на публикуване на такива карикатури, които бяха носени на шествия в памет на убития учител.

One person killed and several others wounded in 'terrorist' knife attack at a church in Nice https://t.co/Ac60cKUeLG pic.twitter.com/cxngkzTcg8