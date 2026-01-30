В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

М оже да бъде изграден център за бежанци в Сеново, Община Ветово, Русенска област. Става дума за структура от затворен тип за 400 мигранти, съобщи областният управител Драгомир Драганов.

За целта се предвижда да бъде използван военен имот, който е актуван през януари като държавна собственост. Средствата за бъдещия бежански център са осигурени от Европейската комисия и са в размер на 7,7 милиона евро, добави Драганов.

От думите му стана ясно, че ще бъдат осигурени 80 работни места.

Пред Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ са кандидатсвали и са били одобрени като подходящи единствено Русенска и Софийска област.

Предстои Общинският съвет във Ветово да вземе решение дали дава съгласието си на територията на град Сеново да бъде изграден такъв бежански център от затворен тип. Очаква се решаващо да бъде становището на жителите на населеното място.