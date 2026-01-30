България

Обрат при доходите: България напусна последното място по реален стандарт в ЕС

Вече не сме в „червената зона“: Минималната ни заплата прескочи психологическата граница от 1000 единици. Но най-високата минимална заплата в Съюза е точно 4,4 пъти по-голяма от нашата

30 януари 2026, 15:26
Източник: Thinkstock/Getty images

Б ългария официално напусна икономическото дъно на Европа по реален стандарт на живот. Макар страната ни да остава с най-ниската минимална заплата в евро (620 евро), новите данни на Евростат към януари 2026 г. разкриват ключов обрат: по реална покупателна способност българският работник вече изпреварва няколко държави от Съюза и се нарежда в „средната лига“. За първи път от присъединяването ни към блока, минималният доход у нас прескача критичната граница от 1000 единици покупателна сила, изравнявайки ни с държави като Румъния, Гърция и Унгария.

Източник: Евростат

Когато погледнем към статистиката за началото на 2026 година, пред нас се разкрива една икономическа карта на Европа, която е едновременно предвидима и пълна с изненади. Към 1 януари 22 от 27-те държави членки на ЕС имат национални минимални заплати, като изключенията остават Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция. В чисто номинално изражение цифрите все още чертаят голяма дистанция – докато у нас минималното възнаграждение е 620 евро, в Люксембург то достига 2704 евро. Това означава, че най-високата заплата в Съюза е точно 4,4 пъти по-голяма от нашата.

Номиналните нива: Европа на три скорости

Източник: Евростат

Данните на Евростат разделят държавите на три основни групи според сумата, която работниците получават в евро:

Група 1: Под 1000 евро на месец. Тук попадат 8 държави. България е с най-ниска стойност (620 евро), следвана от Латвия (780 евро), Румъния (795 евро), Унгария (838 евро), Естония (886 евро), Словакия (915 евро), Чехия (924 евро) и Малта (994 евро).

Група 2: Между 1000 и 1500 евро на месец. В тази категория са други 8 страни: Гърция (1027 евро), Хърватия (1050 евро), Португалия (1073 евро), Кипър (1088 евро), Полша (1139 евро), Литва (1153 евро), Словения (1278 евро) и Испания (1381 евро).

Група 3: Над 1500 евро на месец. Лидерите са 6 държави: Франция (1823 евро), Белгия (2112 евро), Нидерландия (2295 евро), Германия (2343 евро), Ирландия (2391 евро) и Люксембург (2704 евро).

Реалната покупателна способност: Сближаване на нивата

Истинският анализ обаче започва, когато се отчетат разликите в ценовите нива. Когато заплатите се изразят в Стандарт на покупателна способност (СПС), разликата между най-богатите и най-бедните се свива значително – от 4,4 пъти на едва 2,4 пъти. В държавите с по-ниски цени, каквато е България, минималните заплати стават „по-тежки“ в сравнение с тези в страните с висок стандарт на живот.

След тази корекция минималните възнаграждения варират от 886 СПС в Естония до 2157 СПС в Германия. Този показател дава далеч по-точна представа за реалното количество стоки и услуги, които един гражданин може да закупи с доходите си на местния пазар.

Позицията на България: Големият скок в средната група

Основният акцент в доклада за 2026 г. е промяната в статута на три държави – България, Чехия и Словакия. Те официално напускат последната група и преминават в средната категория (между 1000 и 1500 СПС).

В тази нова реалност България вече не е аутсайдерът на Европа. По покупателна способност страната ни вече изпреварва Латвия и Естония, които остават единствените под прага от 1000 СПС. Ние се подреждаме в една група със Словения, Литва, Хърватия, Румъния, Португалия, Гърция, Кипър, Унгария, Малта, Словакия и Чехия.

Това пренареждане доказва, че макар номинално да изоставаме, по-ниските разходи за живот у нас позволяват на минималното възнаграждение да осигурява по-висок реален стандарт, отколкото в северните ни партньори. За първи път България не само присъства в статистиката, но и реално подобрява позицията си спрямо останалите членове на европейското семейство.

Източник: Евростат    
