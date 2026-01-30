Свят

Берлин използва "пингвинът нихилист", за да насърчи европейската солидарност

Германският външен министър публикува в своя акаунт в Инстаграм генерирано чрез изкуствен интелект видео с любимата на интернет меланхолична птица

30 януари 2026, 17:59
Берлин използва "пингвинът нихилист", за да насърчи европейската солидарност
Източник: iStock

Г ерманското правителство навлезе в света на виртуалните мемове, като използва "пингвина нихилист", за да отправи послание на надежда в силата на европейската солидарност, предаде ДПА.

Германският външен министър Йохан Вадефул публикува в своя акаунт в Инстаграм генерирано чрез изкуствен интелект видео с любимата на интернет меланхолична птица. 

Публикацията трансформира мема за малък пингвин, който предприема самотно пътешествие към обширните антарктически планини. Пътешествието в случая символизира европейската упоритост в лицето на големи предизвикателства, вместо изпадането в екзистенциално отчаяние.

Мемът е вдъхновен от откъс от филма на Вернер Херцог от 2007 г. "Срещи в края на света". В публикуваното от Вадефул видео се чува как характерният суров и дрезгав глас на Херцог изказва тезата, че пингвинът е тръгнал на самоубийствена мисия. "Но защо?", пита гласът. В отговор пингвинът се усмихва и прекосява ледената тундра. След това, въпреки че в реалния живот не е способен на това, пингвинът полита и се издига над заснежените върхове. На гърба си той носи раница с портретите на германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър. 

Във видеото се чуват откъси от изказвания на лидерите, включително и популярната фраза "със сигурност" на Макрон от неотдавнашната му реч на Световния икономически форум в Давос, която сама по себе си се превърна в популярен мем в интернет.

Мемът "пингвинът нихилист" през последните седмици набра огромна популярност в социалните мрежи. Белият дом публикува своя собствена версия, създадена с изкуствен интелект, на която се вижда как президентът Доналд Тръмп и пингвинът вървят през снега към знамето на Гренландия, издигнато над далечни планини, въпреки че в Гренландия не живеят пингвини. 

Източник: БТА, Николай Велев    
Германско правителство Виртуални мемове Пингвин нихилист Европейска солидарност Изкуствен интелект Йохан Вадефул Политическа комуникация Инстаграм Вернер Херцог Политически лидери
Последвайте ни

По темата

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

"Благодаря му, че ми позволи да го победя": Новак Джокович сломи фаворита Яник Синер

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Нови 681 патрулки за КАТ, в какво ще се возят полицаите

Нови 681 патрулки за КАТ, в какво ще се возят полицаите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Борисов: ЕС спешно да изгради отбранителни способности до 2030 г.</p>

Борисов пред Манфред Вебер: ЕС спешно да изгради отбранителни способности до 2030 г.

България Преди 23 минути

Борисов е в хърватската столица Загреб за участие в Срещата на върха на ЕНП

<p>Стармър: Пречим на Иран да се сдобие с ядрено оръжие</p>

Киър Стармър: Пречим на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Свят Преди 41 минути

По-рано Техеран потвърди, че при протестите в Иран са били убити най-малко 5000 души

Бивш водещ на CNN е арестуван за нахлуване в църква в Минесота

Бивш водещ на CNN е арестуван за нахлуване в църква в Минесота

Свят Преди 1 час

59-годишният Дон Лемън е бил част от група от няколко десетки протестиращи, които са прекъснали неделното богослужение в църквата

<p>Израел отново ще отвори граничния пункт &quot;Рафах&quot;</p>

Израел отново ще отвори граничния пункт "Рафах" в неделя

Свят Преди 1 час

Израел затвори граничния пункт "Рафах" през май 2024 г., около 9 месеца след началото на войната в Газа

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

България Преди 1 час

На форума България ще бъде представена от общо 20 състезатели в шест зимни спорта

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

Любопитно Преди 1 час

В епизод 2 от третия сезон на The Voice Cast е Дани Балевска, известна в мрежите като Danbie

<p>Коя е номинацията на Тръмп за председател на Федералния резерв</p>

Тръмп номинира Кевин Уорш за председател на Федералния резерв

Свят Преди 2 часа

Той никога няма да ви разочарова, каза американският президент

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Свят Преди 2 часа

Той подчерта, че иска да сключи конструктивно споразумение, което да сложи край на войната

<p>Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган</p>

Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган от партито на майка ѝ

Любопитно Преди 2 часа

Ким Кардашиян разкри, че изтриването на снимките ѝ с принц Хари и Меган Маркъл от Instagram е било невинно решение, свързано с Деня на възпоменанието, а не резултат от скандал

Коктейл с течен азот спука стомаха на мъж

Коктейл с течен азот спука стомаха на мъж

Свят Преди 2 часа

Експерти съветват хората, които консумират такива коктейли, да изчакат „димът“ от течния азот да се разпръсне напълно, преди да отпият

МВР и Агенция "Митници" с рекорден ръст на иззети наркотици през 2025 година

МВР и Агенция "Митници" с рекорден ръст на иззети наркотици през 2025 година

България Преди 2 часа

Проверени са близо 22 хиляди питейни и увеселителни заведения и близо 20 хиляди наркосборища

Обрат при доходите: България напусна последното място по реален стандарт в ЕС

Обрат при доходите: България напусна последното място по реален стандарт в ЕС

България Преди 2 часа

Вече не сме в „червената зона“: Минималната ни заплата прескочи психологическата граница от 1000 единици. Но най-високата минимална заплата в Съюза е точно 4,4 пъти по-голяма от нашата

В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

България Преди 2 часа

Средствата за бъдещия бежански център са осигурени от Европейската комисия и са в размер на 7,7 милиона евро

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

България Преди 3 часа

Двама души са с телесни повреди след инцидент на публично място, започва досъдебно производство

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Свят Преди 3 часа

Семинарът ще предостави възможност за стратегическа дискусия за укрепването на конкурентната позиция на ЕС

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

България Преди 3 часа

Прокуратурата настояваше Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление

Всичко от днес

От мрежата

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Вера Шандел представя „Животът на Едит Пиаф“ през март

Edna.bg

Reformer Pilates: Тренировката, която трансформира тялото ти

Edna.bg

Ботев Пловдив прати трети играч под наем в Спартак Варна

Gong.bg

Ноле: Чувството е сякаш вече съм спечелил 25-ия си турнир от Големия шлем

Gong.bg

Линдзи Вон падна в Кран-Монтана, откараха я с хеликоптер в болница

Nova.bg

Всички от ръководството на Сметната палата са съгласни да оглавят служебния кабинет

Nova.bg