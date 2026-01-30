Коктейл с течен азот спука стомаха на мъж

К октейлите с течен азот са сравнително често срещано явление в съвременните барове заради ефектната си визия. Въпреки че мнозина смятат този "димен" ефект за безобидно допълнение, истината е съвсем различна, предаде All That's Interesting.

Наскоро 34-годишен мъж от Мексико е бил приет в болница със силни стомашни болки, след като е изпил коктейл с течен азот в бар. Оказало се, че напитката е спукала стомаха му.

Какво е причинило това?

Въпреки че ефектът от добавянето на течен азот към напитка е безспорно атрактивен и осигурява добра снимка за социалните мрежи, той крие сериозни рискове. За разлика от истинска опушена напитка – приготвена например с дървени стърготини и газова горелка – тези, които консумират такива коктейли, трябва да изчакат „димът“ от течния азот да се разпръсне напълно, преди да отпият.

За съжаление, понякога хората пренебрегват тази важна стъпка.

Течният азот, както подсказва името, е течна форма на азотен газ, замразен при изключително ниски температури – под -195,8 градуса по Целзий. Подобно на леда, който се връща в течно състояние при температури над нулата, течният азот се превръща обратно в газообразна форма, докато се затопля, увеличавайки обема си близо 700 пъти. Ако бъде консумиран, докато този процес все още протича, газът може да се разшири в стомаха.

Когато това започне да се случва, обикновено се налага незабавна хирургическа намеса. В противен случай коремът може да се раздуе, да притисне други органи и да причини дихателна недостатъчност.

В случая с 34-годишния мъж от Мексико, медицински доклад отбелязва, че освен коремна болка, пациентът е започнал да се поти обилно и е изпаднал в летаргия. Сърдечната му честота е скочила до необичайната стойност от 124 удара в минута, а телесната му температура е спаднала до 35,4 градуса по Целзий.

За щастие, той е успял да стигне до болницата навреме и да получи необходимата медицинска помощ.

Медицинска намеса спаси живота на мъжа

Лекарите се заели да установят дали има перфорация в стомаха на мъжа. Обезпокоително, те установили, че целият му корем е изпълнен с газ.

„Въпреки че докладваните случаи на перфорация на храносмилателния тракт, свързани с поглъщане на течен азот, са редки, всички са наложили спешно хирургично лечение“, пишат лекарите в доклада си за случая.

Компютърна томография (КТ) потвърдила подозренията им и те успели да идентифицират слой от уловен азот в корема на пациента, което потвърдило, че газът е спукал стомаха му.

За да лекуват пациента, лекарите направили малък разрез в корема му, за да освободят азотния газ. След това вкарали тънка тръба с камера, известна като лапароскоп, за да локализират и поправят перфорацията.

Три дни по-късно, след бързо възстановяване, пациентът е бил изписан от болницата и преминал на течна диета.

„Този случай подчертава важността от повишаване на осведомеността относно рисковете, свързани с поглъщането на криогенни вещества, и набляга на ключовата роля на здравните специалисти в разпознаването на атипични стомашно-чревни наранявания и предупреждаването на обществото за възможните щети, които те могат да нанесат на храносмилателния тракт“, заключават лекарите в своя доклад.

Затова, следващия път, когато си поръчате ефектна, „димяща“ напитка в бар, не забравяйте да изчакате мъглата да се разсее напълно, преди да се насладите на коктейла си.