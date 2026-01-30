България

МВР и Агенция "Митници" с рекорден ръст на иззети наркотици през 2025 година

Проверени са близо 22 хиляди питейни и увеселителни заведения и близо 20 хиляди наркосборища

30 януари 2026, 15:34
МВР и Агенция "Митници" с рекорден ръст на иззети наркотици през 2025 година
Източник: iStock/Getty Images

О тчетеният ръст на иззетите през 2025 г. количества наркотични вещества и акцизни стоки при самостоятелни и съвместни действия на МВР и Агенция „Митници“ е най-високият за последните пет години. Това каза премиерът в оставка Росен Желязков по време на парламентарен контрол в отговор на въпрос от народния представител Явор Хайтов относно общата политика на правителството в борбата срещу употреба, разпространение и трафик на наркотични и упойващи вещества сред подрастващото поколение и злоупотребата с тях.

В периода от януари до ноември 2025 г. са проведени 6301 полицейски операции в страната за пресичане дейността на транснационални престъпни структури или отделни лица, занимаващи се с трафик, производство и разпространение на наркотични и упойващи вещества.

За 2025 г. са установени 88 оранжерии, 119 ниви за отглеждане на растения от рода на конопа и 44 лаборатории за производство на синтетични наркотични вещества. Повишение има при изземването на хашиш, марихуана и канабис. Проверени са близо 22 хиляди питейни и увеселителни заведения и близо 20 хиляди наркосборища.

Митов: Около 2,730 кг фентанил е задържан с участието на ГДБОП от началото на годината

Задържаният кокаин в страната по разработки на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) е 575 кг. За 11 месеца на 2025 г. са констатирани 240 случая, при които е иззет 7 кг фентанил, за сравнение през 2023 г. случаите са пет.

Премиерът отбеляза две програми на МВР, свързани с училищата, по които са проведени хиляди лекции и беседи, както и стотици събития с децата по линия на наркотиците и упойващите вещества.

Гешев: Около училищата са иззети сериозно количество наркотични вещества

В началото на 2026 г. Националният съвет по наркотични вещества разгледа, обсъди и прие преработената национална стратегия за борба с наркотиците с период на изпълнение 2026 – 2030 година, посочи още Росен Желязков.

В нея са включени и се предвиждат за изпълнение нови програми и дейности, въвеждат се нови програми за превенция, за обучение на специалисти, разкриват се нови места в програми за психосоциална рехабилитация от резидентен и нерезидентен тип. Предвиждат се обучения на млади хора в помощ на експертите от превантивните информационни дейности. Също така се планират превантивни дейности, насочени към деца, младежи и лица неупотребяващи наркотици, такива в риск и употребяващи наркотични вещества, както и към семейства и близки на употребяващи наркотици.

Желязков отбеляза, че се предвижда разширяване достъпа на лечение, включително на лица под 18 години, като се развие мрежа от лечебни заведения и услуги чрез оптимизиране броя на леглата в стационарните заведения за психиатрична помощ. Също и разкриване на държавни програми за лечение и психосоциална рехабилитация за лица под 18 години със злоупотреба или зависимост към психоактивни вещества.

Източник: БТА, Константин Костов    
Наркотични вещества Борба с наркотиците Изземване на наркотици МВР Агенция Митници Трафик на наркотици Превенция на наркоманията Национална стратегия Психосоциална рехабилитация Подрастващи
Последвайте ни

По темата

Обрат при доходите: България напусна последното място по реален стандарт в ЕС

Обрат при доходите: България напусна последното място по реален стандарт в ЕС

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

Двойка съди клиника след раждането на

Двойка съди клиника след раждането на "небяло" чуждо дете

Връщат на хората парите за саниране

Връщат на хората парите за саниране

pariteni.bg
Нови 681 патрулки за КАТ, в какво ще се возят полицаите

Нови 681 патрулки за КАТ, в какво ще се возят полицаите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

България Преди 21 минути

Случаят може да се бъде разглеждан и като престъпление

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

България Преди 29 минути

На форума България ще бъде представена от общо 20 състезатели в шест зимни спорта

<p>Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган</p>

Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган от партито на майка ѝ

Любопитно Преди 1 час

Ким Кардашиян разкри, че изтриването на снимките ѝ с принц Хари и Меган Маркъл от Instagram е било невинно решение, свързано с Деня на възпоменанието, а не резултат от скандал

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

България Преди 1 час

Двама души са с телесни повреди след инцидент на публично място, започва досъдебно производство

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Свят Преди 1 час

Семинарът ще предостави възможност за стратегическа дискусия за укрепването на конкурентната позиция на ЕС

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

България Преди 1 час

Прокуратурата настояваше Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление

ЕК прекрати процедурата срещу България за качеството на въздуха

ЕК прекрати процедурата срещу България за качеството на въздуха

България Преди 1 час

България постигна съответствие по SO2 след години на нарушения

<p>След случая с предозирало дете: Проверяват аптека за продажба на лекарство без рецепта&nbsp;</p>

След случая с предозирало дете: Проверяват аптека в Бургас за продажба на лекарство за епилепсия без рецепта

България Преди 2 часа

Медикаментът за лечение на епилепсия е бил закупен от аптека в Бургас без изискуемата по закон лекарска рецепта

Рейтингът на одобрение на Тръмп достигна ново ниско ниво

Рейтингът на одобрение на Тръмп достигна ново ниско ниво

Свят Преди 2 часа

Президентът заяви, че това са фалшиви проучвания и че САЩ има "най-великата икономика в историята на нашата страна"

Ердоган предложи на иранския президент посредничество в отношенията със САЩ

Ердоган предложи на иранския президент посредничество в отношенията със САЩ

Свят Преди 2 часа

През последните дни Вашингтон изпрати допълнителни военни сили в Близкия изток, което засили опасенията за възможен удар на САЩ срещу Иран

AI блог изпрати туристи на горещи извори, които не съществуват

AI блог изпрати туристи на горещи извори, които не съществуват

Свят Преди 2 часа

Според Ан Харди, професор по туризъм, емпирични изследвания в туризма показват, че „90% от маршрутите, генерирани от AI, съдържат грешки.“

Опитни телевизионни експерти поемат ръководството на дирекция „Програма“ в Нова Броудкастинг Груп

Опитни телевизионни експерти поемат ръководството на дирекция „Програма“ в Нова Броудкастинг Груп

Любопитно Преди 2 часа

Новото структурно разпределение влиза в сила от 1-ви февруари

<p>Протест в &quot;Елените&quot;:&nbsp;Близо 4 месеца след наводнението още няма ток и вода</p>

Собствениците на имоти в "Елените" на протест: Настояват за възстановяване на електричеството и водоподаването

България Преди 3 часа

Желанието на жителите също е и да бъде почистено

Пето "да": И Силвия Къдрева прие да стане служебен премиер

Пето "да": И Силвия Къдрева прие да стане служебен премиер

България Преди 3 часа

"Не бягам от отговорност и сега отново потвърдих това свое решение", посочи тя

Романтичен жест зад кадър: Марго Роби изненада Джейкъб Елорди със символичен пръстен

Романтичен жест зад кадър: Марго Роби изненада Джейкъб Елорди със символичен пръстен

Любопитно Преди 3 часа

Марго Роби и Джейкъб Елорди: Само колеги или нещо повече? Актрисата изненада звездата от „Еуфория“ със символичен пръстен и интимно послание за „общи души“. Разберете каква е истината зад подаръка и защо целият Холивуд говори за тях!

Снежен леопард раздра лицето на скиор в Китай (ВИДЕО)

Снежен леопард раздра лицето на скиор в Китай (ВИДЕО)

Свят Преди 3 часа

Мъжът е забелязал снежния леопард, излязъл от автомобила си и се приближил, за да направи снимки

Всичко от днес

От мрежата

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg
1

Как се променя зимата в България

sinoptik.bg

От табу до тенденция: Броят на естетичните процедури при мъжете расте рекордно

Edna.bg

Марго Роби и Джейкъб Елордe запалиха страстите на фотосесията за „Брулени хълмове“ в Лос Анджелис

Edna.bg

Переа: Когато дойде офертата от Левски, нямах друго опция, освен "да" (ВИДЕО)

Gong.bg

Несломим Джокович прекърши Синер и е на финал на Australian Open

Gong.bg

Всички от ръководството на Сметната палата са съгласни да оглавят служебния кабинет

Nova.bg

Строители зазидаха живо коте в стена в Бургас и отказаха да я разбият (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg