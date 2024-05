Нов скандал във Ватикана: Папа Франциск обиди хомосексуалистите и се извини публично

П оредният скандал във Ватикана е факт в последните няколко дни. И колкото и малко очаквано да е, основно действащо лице в него е самият папа Франциск, който използва унизителен за гей общността език, шегувайки се с броя на хомосексуалните личности в религиозните среди по време на среща с италиански епископи.

Конкретната дума, която той е употребил е римски термин - frociaggine, превеждана на английски като жаргонните и обидни определения - faggots или poofs.

87-годишният духовник отдавна се противопоставя хората с гей ориентация да постъпват в колежи за обучение на свещеници, като и този път скандалът бе в същия контекст ("и без това в някои семинарии има твърде много frociaggine").

'The pope never intended to offend or express himself in homophobic terms, and he apologizes to those who felt offended by the use of a term reported by others,' Vatican spokesman Matteo Bruni says.



