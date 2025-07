Тръмп иска проверка на субсидиите на Мъск

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предложи днес Департамента за правителствена ефективност (DOGE) да разгледа субсидиите, които компаниите на главния изпълнителен директор на "Тесла" (Tesla), и бивш ръководител на ведомството, Илон Мъск са получили, за да спести федерални средства, предаде Ройтерс.

Коментарите на Тръмп идват, след като Илон Мъск поднови критиките си вчера към законопроекта, предвиждащ намаляване на данъците и увеличаване на разходите, предложен от Тръмп.

"Илон може да получи повече субсидии от всеки друг човек в историята, далеч, и без субсидии Илон вероятно ще трябва да затвори бизнеса си и да се върне у дома в Южна Африка. Край на изстрелванията на ракети, сателитите или производството на електрически автомобили и нашата страна ще спести цяло състояние. Може би трябва да накараме Департамента за правителствена ефективност да разгледа добре и внимателно това? Големите разходи може да бъдат спестени!!!", написа Тръмп в публикация в социалната мрежа "Трут соушъл" (Truth Social).

"Буквално казвам "спрете всичко". Сега", написа Мъск в отговор в социалната си мрежа "Екс" (X).

След седмици на относително затишие след спор с Тръмп относно предложеното законодателство, Мъск се присъедини отново към дебата в събота, когато Сенатът разгледа проектобюджета на американския президент, наричайки го "абсолютно безумен и разрушителен".

Вчера Мъск засили критиките си, заявявайки, че представителите в Конгреса, които са водили кампания за намаляване на разходите, но са подкрепили законопроекта, "трябва да се засрамят!", като допълни, че ще загубят "междинните избори в САЩ (за Конгрес) догодина", ако подкрепят предложеното от Тръмп законодателство.

Главният изпълнителен директор на "Тесла" и "СпейсЕкс"( SpaceX) отново призова за нова политическа партия, заявявайки, че огромните разходи, заложени в законопроекта, показват, "че живеем в еднопартийна страна".

