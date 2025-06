Нов инцидент с Air India: Самолет кацна аварийно в Тайланд след сигнал за бомба

С амолет на авиокомпания Air India извърши аварийно кацане на остров Пукет в Тайланд след получена бомбена заплаха на борда. Инцидентът е станал в петък, по време на полет от Пукет до столицата на Индия – Ню Делхи, съобщиха летищните власти, цитирани от Reuters.

Всички 156 пътници на борда на полет AI 379 са били безопасно евакуирани в съответствие с процедурите за извънредни ситуации, съобщи представител на „Летищата на Тайланд“.

Air India flight from Thailand to New Delhi makes emergency landing after bomb threat pic.twitter.com/kQfalFV6JR — Pubity (@pubity) June 13, 2025

Самолетът е излетял от международното летище в Пукет около 9:30 ч. местно време (02:30 ч. по Гринуич), но скоро след това е направил широк завой над Андаманско море и се е върнал обратно на южния тайландски остров, показват данни от платформата за проследяване на полети Flightradar24.

Случаят идва само ден след друга трагедия, при която самолет на Air India катастрофира близо до Ахмедабад малко след излитане, като при инцидента загинаха над 240 души.

Air India flight bound for New Delhi makes emergency landing in Phuket airport due to bomb threat https://t.co/NymACgkAEt pic.twitter.com/IgbqYvMXGF — Mothership (@MothershipSG) June 13, 2025

Компанията „Летища на Тайланд“ (AOT) не разкри допълнителни подробности относно характера на бомбената заплаха. От Air India засега не са дали официален коментар по случая.

Air India flight makes emergency landing in Thailand due to bomb threat - day after Gatwick flight tragedy https://t.co/Ivk9282msw — Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 13, 2025

Индийските авиокомпании и летища се сблъскаха с вълна от фалшиви бомбени заплахи през изминалата година – през първите десет месеца са регистрирани близо 1000 фалшиви обаждания и съобщения, което е почти десет пъти повече в сравнение с 2023 г.