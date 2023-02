"Истината е някъде там?" Какво се случва в небето над САЩ

А ко истината е някъде там, тя със сигурност още не е очевидна, пише в. "Ню Йорк таймс" във връзка с това, че САЩ и Канада разследват три неидентифицирани летящи обекта, свалени над Северна Америка през последните три дни.

Американски изтребители поразиха НЛО над езерото Хюрън

Пентагонът и разузнаването се опитват да разберат за какво става дума, след като три неидентифицирани обекта, летели над американските щати Аляска и Мичиган, както и над Канада, бяха поразени с ракети от изтребители в петък, събота и неделя. Последните събития, развили се в небето над Северна Америка, станаха в белязана от объркване обстановка, при която на моменти изглеждаше като че ли се случва нашествие на НЛО-та, коментира изданието.

Мистериозните апарати в небето над САЩ: Какво знаем за тях

Тези епизоди повдигат два въпроса: първо, какви са били тези обекти; и второ, защо САЩ, както изглежда, изведнъж започват да забелязват повече такива обекти и да свалят повече. На първия въпрос засега няма отговори – американските власти не знаят какви са били тези обекти, нито каква е била целта им или от кого са били изпратени. Що се отнася до втория въпрос, не е ясно дали изведнъж са се появили повече обекти. Със сигурност обаче след неотдавнашния набег на китайски шпионски балон армиите на САЩ и Канада са станали свръхбдителни по отношение на някои обекти, които преди това може би са били допускани да преминават, отбелязва вестникът.

След прелитането на шпионския балон този месец Северноамериканското военновъздушно-космическо командване (НОРАД) настрои своята радарна система така, че тя да бъде по-чувствителна. В резултат на това броят на засичаните обекти рязко се увеличи. В други думи, НОРАД засича повече обекти, защото ги търси, след вдигналия се шум в обществото заради шпионския балон, летял над континенталната територия на САЩ в продължение на седмица, преди да бъде свален на 4 февруари.

Американски длъжностни лица не отхвърлят напълно теориите, че би могло да има още обекти. Някои смятат, че е възможно обектите да са от Китай или от друга чужда сила и че може да имат за цел да проверят възможностите за засичане след случая с шпионския балон.

Попитан на пресконференция дали изключва възможността за извънземен произход на обектите, американският генерал Глен Ванхърк отговори, че "не изключва нищо на този етап". Но във вчерашни интервюта служители по националната сигурност се отнесоха скептично към всякакви допускания, че свалените от военновъздушните сили обекти са били някакъв вид извънземни посетители. Висш служител заяви, че никой не мисли, че тези обекти са нещо друго освен устройства, създадени на Земята, посочва "Ню Йорк таймс".

Свалянето на китайски балон над територията на САЩ, последвано от свалянето на два обекта над Аляска и Канада и на още един над Мичиган, засили тревогата за сигурността на Северна Америка и още повече обтегна отношенията с Китай, отбелязва британският в. "Гардиън".

Като ответна мярка за китайския шпионски балон американското търговско министерство добави в петък шест китайски юридически лица, които според него са участвали в програмата за балоните, към списък с лица, по отношение на които на американските компании е забранено да извършват доставки. Това е поредната стъпка на правителството на САЩ за ограничаване на износа на западни технологии, които Китай може да използва, за да засилва военния си потенциал, посочва в. "Уолстрийт джърнъл".

Великобритания ще започне преглед по сигурността във връзка с китайските шпионски балони, пише лондонският в. "Дейли телеграф".

