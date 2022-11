"Ню Йорк таймс": Илон Мъск съкращава служители на Twitter

Илон Мъск днес ще започне да съкращава служители на Twitter, твърди в. "Ню Йорк таймс", като се позовава на имейл, изпратен до цялата компания, като ще съкрати работната сила на социалната медийна услуга от 7500 души малко повече от седмица, след като завърши сделката за купуване на компанията, пише БТА.

Според копие на съобщението, видяно от "Ню Йорк таймс", служителите на Twitter са били уведомени в имейл, че съкращенията ще започнат. Работниците са били инструктирани да се приберат вкъщи и да не се връщат в офисите в петък, когато съкращенията ще продължат. В съобщението, което е дошло от общ адрес и е подписано Twitter, не се посочва подробно общият брой на съкращенията.

This is the email from Elon Musk to the Twitter employees. pic.twitter.com/pu21swkiNX