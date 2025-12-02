Доклад: Мадуро готви Венецуела за партизанска война срещу САЩ

В отговор на заплахите от американска инвазия, президентът на Венецуела Николас Мадуро готви неопитната си армия не за битка, а за партизанска война и стратегическо всяване на анархия, според нов доклад, предаде New York Post в свой анализ.

Венецуелският диктатор осъзнава, че военната мощ на страната му не може да се сравнява с американската армия. Вместо да се изправи в пряк сблъсък срещу нашествениците, Венецуела планира да осъществи партизанска съпротива и да сее хаос, за да направи невъзможно бързото сваляне на Мадуро и замяната му с нов лидер, според източници и документи, получени от Reuters.

Венецуела се готви за война със САЩ и Русия я въоръжава

Подготовките идват в момент, в който САЩ разположи над 10 военни кораба — включително най-големият авионосец на страната, USS Gerald R. Ford — в Карибите на фона на ескалиращото напрежение между Тръмп и Мадуро.

Морска експедиционна единица, способна на амфибийна наземна инвазия, също е разположена като част от плана на Тръмп за спиране на потока на наркотици от социалистическата страна в САЩ.

Венецуелската армия, известна като Националните боливарски въоръжени сили (FANB), разполага с около 123 000 активни служители, но основният им опит в боевете е срещу безоръжни цивилни по време на протести.

Въоръжените сили редовно са засегнати от липса на обучение, ниски заплати, дезертьорство и влошаваща се техника, твърдят шест източника, запознати с армията в Каракас.

Maduro’s forces prepared for guerrilla war, ‘anarchization’ if the US invades Venezuela: report https://t.co/33PQ5ojJe7 pic.twitter.com/pebXJLULqS — New York Post (@nypost) December 1, 2025

Ако Мадуро активира предполагаемата осеммилионна гражданска милиция, анализаторите очакват на война да се явят само няколко хиляди хора, верни на управляващата му партия. Остарялото военновъздушно оборудване на FANB е голям проблем за страната, тъй като разчита на оръжия и военни технологии от съветската епоха, придобити от предшественика на Мадуро, Уго Чавес.

Докато Каракас разполага с около 20 изтребителя Сухой, закупени през 2000-те години, но те не биха могли да се противопоставят ефективно на американските самолети B-2.

Ще нападнат ли САЩ, масова мобилизация във Венецуела

В случай на наземна или въздушна атака от страна на САЩ, Венецуела ще проведе партизанска война, наречена от висши представители в Каракас „продължителна съпротива“. Военните части са получили заповед да се разпределят на повече от 280 места в страната, за да прилагат партизански тактики и действия на саботаж срещу нашествениците.

Според източник, Мадуро наскоро е разположил 5 000 ракети "Игла", произведени в Русия, които ще се използват за внезапни атаки.

Военните на Венецуела също така са укрепили пътищата към столицата, за да се предотврати всякаква форма на наземна инвазия в Каракас.

Силите на Мадуро също планират да приложат т. нар. стратегия "анархизация", която ще използва разузнавателни служби и лоялни поддръжници, за да създаде безредици в столицата и да направи Венецуела неуправляема за всеки, който бъде избран от САЩ за ръководител.

🚨🇻🇪🇺🇸 BREAKING: Maduro declared today he is ready to lead his troops into battle against America and will die defending Venezuela from US Imperialism pic.twitter.com/Bq3B8QmnZO — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 29, 2025

Все още не е ясно дали някакви съюзници или трети страни ще се включат, ако избухне война между САЩ и Венецуела. Западната граница на страната е активно използвана от колумбийските партизански сили като Националната освободителна армия, която отглежда основната съставка за кокаин в региона.

Президентът на Венецуела многократно е отричал всички обвинения, че режимът му е свързан с групи за трафик на наркотици. Той твърди, че САЩ отправя лъжливи обвинения, за да нахлуе и да вземе контрол над обширните петролни запаси на Венецуела.