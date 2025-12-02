Свят

Доклад: Мадуро готви Венецуела за партизанска война срещу САЩ

Вместо да се изправи в пряк сблъсък срещу нашествениците, Венецуела планира да осъществи партизанска съпротива и да сее хаос

2 декември 2025, 17:08
Доклад: Мадуро готви Венецуела за партизанска война срещу САЩ
Източник: Getty Images

В отговор на заплахите от американска инвазия, президентът на Венецуела Николас Мадуро готви неопитната си армия не за битка, а за партизанска война и стратегическо всяване на анархия, според нов доклад, предаде New York Post в свой анализ.

Венецуелският диктатор осъзнава, че военната мощ на страната му не може да се сравнява с американската армия. Вместо да се изправи в пряк сблъсък срещу нашествениците, Венецуела планира да осъществи партизанска съпротива и да сее хаос, за да направи невъзможно бързото сваляне на Мадуро и замяната му с нов лидер, според източници и документи, получени от Reuters.

Венецуела се готви за война със САЩ и Русия я въоръжава

Подготовките идват в момент, в който САЩ разположи над 10 военни кораба — включително най-големият авионосец на страната, USS Gerald R. Ford — в Карибите на фона на ескалиращото напрежение между Тръмп и Мадуро.

Морска експедиционна единица, способна на амфибийна наземна инвазия, също е разположена като част от плана на Тръмп за спиране на потока на наркотици от социалистическата страна в САЩ.

Венецуелската армия, известна като Националните боливарски въоръжени сили (FANB), разполага с около 123 000 активни служители, но основният им опит в боевете е срещу безоръжни цивилни по време на протести.

Въоръжените сили редовно са засегнати от липса на обучение, ниски заплати, дезертьорство и влошаваща се техника, твърдят шест източника, запознати с армията в Каракас.

Ако Мадуро активира предполагаемата осеммилионна гражданска милиция, анализаторите очакват на война да се явят само няколко хиляди хора, верни на управляващата му партия. Остарялото военновъздушно оборудване на FANB е голям проблем за страната, тъй като разчита на оръжия и военни технологии от съветската епоха, придобити от предшественика на Мадуро, Уго Чавес. 

Докато Каракас разполага с около 20 изтребителя Сухой, закупени през 2000-те години, но те не биха могли да се противопоставят ефективно на американските самолети B-2.

Ще нападнат ли САЩ, масова мобилизация във Венецуела

В случай на наземна или въздушна атака от страна на САЩ, Венецуела ще проведе партизанска война, наречена от висши представители в Каракас „продължителна съпротива“. Военните части са получили заповед да се разпределят на повече от 280 места в страната, за да прилагат партизански тактики и действия на саботаж срещу нашествениците.

Според източник, Мадуро наскоро е разположил 5 000 ракети "Игла", произведени в Русия, които ще се използват за внезапни атаки. 

Военните на Венецуела също така са укрепили пътищата към столицата, за да се предотврати всякаква форма на наземна инвазия в Каракас. 

Силите на Мадуро също планират да приложат т. нар. стратегия "анархизация", която ще използва разузнавателни служби и лоялни поддръжници, за да създаде безредици в столицата и да направи Венецуела неуправляема за всеки, който бъде избран от САЩ за ръководител.

Все още не е ясно дали някакви съюзници или трети страни ще се включат, ако избухне война между САЩ и Венецуела. Западната граница на страната е активно използвана от колумбийските партизански сили като Националната освободителна армия, която отглежда основната съставка за кокаин в региона.

Президентът на Венецуела многократно е отричал всички обвинения, че режимът му е свързан с групи за трафик на наркотици. Той твърди, че САЩ отправя лъжливи обвинения, за да нахлуе и да вземе контрол над обширните петролни запаси на Венецуела.

Източник: New York Post    
Венецуела Николас Мадуро САЩ Партизанска война Американска инвазия Военни сили Напрежение САЩ Венецуела Трафик на наркотици Отбрана Карибите
