В речта си пред лидерите на Общността на нациите Крал Чарлз Трети заяви, че „никой от нас не може да промени миналото“.

"Но лидерите биха могли да се ангажират да се поучат от него и да намерят творчески начини да поправят неравенствата, които продължават“, каза той на срещата на върха в Самоа.

Дипломатически източници съобщиха на Би Би Си, че редица правителствени ръководители от Общността на нациите искат да започнат „смислен разговор“ за това дали Обединеното кралство трябва да плати обезщетение за ролята си в търговията с роби.

King Charles reflects on the Commonwealth's past, explaining the importance of understanding history to shape better future decisions.

Лидерите на Общността на нациите все по-често призовават Обединеното кралство да се извини и да изплати обезщетение.

Преди срещата на върха Даунинг стрийт настоя, че въпросът за репарациите няма да бъде включен в дневния ред.

Очаква се обаче няколко лидери на страните от Британската общност, особено тези от Карибския басейн, да не се подчинят на Обединеното кралство и да проведат дискусии за това как могат да осигурят репарации.

Наред с финансовите обезщетения, компенсаторното правосъдие може да бъде под няколко форми, включително облекчаване на дългове, официално извинение, образователни програми, изграждане на музеи, икономическа подкрепа и помощ за общественото здраве.

В проекта на комюникето от срещата на върха, с който Би Би Си се запозна, се казва, че правителствените ръководители са отбелязали „призивите за обсъждане на репарационното правосъдие по отношение на трансатлантическата търговия с поробени африканци и заробването на движимо имущество“ и „са се съгласили, че е дошло времето за смислен, честен и изпълнен с уважение разговор за изграждане на общо бъдеще, основано на справедливостта“.

Британските официални лица успяха да блокират плановете за изцяло отделна декларация относно репарационното правосъдие, но в момента са принудени да приемат, че в окончателното комюнике ще бъде включен текст по този въпрос.

Запитан по темата от Би Би Си, министър-председателят сър Киър Стармър заяви, че робството е „отвратително“ и е важно „да се говори за нашата история“.

