Крал Чарлз Трети откри новата сесия на британския парламент

Б ританският крал Чарлз Трети представи в тронното слово на монарха, което той произнесе в британския парламент днес, законодателните планове на правителството, които ще бъдат гласувани в парламента през следващите месеци, предаде Ройтерс. Предвижда се депутатите да разгледат пакет от сериозни политически мерки, както и промени в Наказателния кодекс, налагащи по-сурови наказания за тежки криминални престъпления. Новите текстове ще бъдат гласувани преди следващите парламентарни избори в страната.

С речта, която се произнася от британския монарх, но всъщност е написана от правителството, се дава началото на новата сесия на парламента. Вероятно тази сесия ще бъде последната преди изборите, които трябва да се произведат до януари 2025 г. Много от правителствените политики, представени от Чарлз Трети днес, са насочени към привличането на гласоподаватели, отбелязва Ройтерс.

За произнасянето на тронното слово крал Чарлз Трети, пристигна както е традицията, в парламента с пищна каляска, придружаван от кралица Камила. В района на парламента обаче той бе посрещнат от десетки протестиращи, скандиращи: "Това не е моят крал", нещо, което беше немислимо по времето на кралица Елизабет Втора, отбелязва Франс прес.

Charles to deliver first King's Speech to Parliament

За тронното слово кралят носеше имперската корона и седна на златния трон в Камарата на лордовете.

Ритуалите в церемонията по произнасянето на тронното слово датират от няколко века. Три часа след произнасяне на тронното слово от монарха, депутатите се събират в Камарата на общините на парламента и започват шестдневни дебати по мерките, които ще предприеме правителството, обявени в речта. В последния ден от дебатите се организира символичен вот. Тъй като правителствата в страната са излъчвани от парламентарното мнозинство, в последните десетилетия този вот никога не е губен от тях. За последно символичният вот беше изгубен от правителството на Станли Болдуин през 1924 г., припомня Франс прес. Символичният вот и дебатите преди него са различни от дебатите и гласуванията в пленарна зала, които ще бъдат организирани на последващ етап относно планираните законодателни мерки, представени днес от краля в тронното слово.

Тази година тронната реч беше първата произнасяна от крал, а не от кралица от 72 години насам, припомня още Франс прес, визирайки дългогодишното властване на Елизабет Втора. Това е и първото тронно слово на Чарлз Трети като монарх. Той наследи престола миналата есен след кончината на майка си, но официалната церемония по коронацията му беше тази пролет.

Следва кратък списък с новите законодателни инициативи на правителството, които монархът представи днес в тронното си слово и които бяха обобщени от Ройтерс.

Закон и ред

Правителството планира да предложи пет проектозакона за по-сурови наказания и превантивни мерки срещу престъпността.

Едно от предложенията гласи, че срещу убийците, които извършват сексуално мотивирани или садистични престъпления, автоматично трябва да бъдат повдигани обвинения, предвиждащи доживотен затвор без право на замяна.

King Charles III departs from Buckingham Palace to deliver his first King's Speech to the Parliament since acceding to the throne in 2022.

Законопроектът за промени в Наказателния кодекс също така ще изисква подсъдимите да се явяват в съда при произнасяне на присъдите им, за да може да изслушат и изказванията на засегнатите от техните престъпления. Въпросната мярка ще бъде предложена пред депутатите, след като тази година медицинска сестра, призната за виновна в убийството на седем бебета, и мъж, застрелял 9-годишно момиче, отказаха да се явят в съдебната зала, за да чуят присъдите си.

Освен това се предвижда полицията да получи правомощия за извършване на обиски в частни имоти без съдебно разпореждане, ако има доказателства, че на даден адрес се укриват крадени вещи.

Цигари и вейп устройства

Проектозаконът за тютюневите и никотиновите изделия следва обещанието на премиера Риши Сунак от миналия месец за поетапна забрана на продажбата на тютюн в Англия.

Новите текстове ще забранят на всички лица, родени след 1 януари 2009 г., легално да купуват цигари до края на живота си.

Освен това правителството възнамерява да въведе регулации за ароматите и описанията на течностите за вейп устройствата, които според някои критици са пазарно-ориентирани към непълнолетни лица.

Лицензи за проучвания за нефт и газ

Ще бъде внесен законопроект, който предвижда ежегодно издаване на лицензи за проучванията за нефт и газ в Северно море. Според правителството това ще създаде сигурност за индустрията при прехода към по-екологична енергия.

Опозиционната Лейбъристка партия, която в момента има решаваща преднина в проучванията на общественото мнение, заяви, че ще спре издаването на нови лицензи за добив на нефт и газ в Северно море, въпреки че ще признае валидността на всички, издадени преди изборите.

Защита на потребителите

Правителството ще представи и законопроект за цифровите пазари, конкуренцията и потребителите. Той ще даде на министрите нови правомощия за борба с ценообразуването, при което компании обявяват ниски цени на предлаганите от тях стоки в интернет, след което начисляват допълнителни такси.

King Charles III arrives at UK Parliament to deliver the first King's Speech in more than 70 years



Follow our live coverage https://t.co/X3cWEi5QCZ pic.twitter.com/qvIKVreCdr — BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 7, 2023

Освен това потребителите ще получат правомощия, с които ще могат по-лесно да се откажат от абонаментните си договори.

Жилищна политика

Правителството ще се опита да премахне някои данъци за собствениците на жилища и да предостави допълнителна защита на наемателите срещу безпричинното прекратяване на договорите им с наемодателите.

Футболен регулатор

Британските депутати ще разгледат и предложение за създаването на независим футболен регулатор, който ще отговаря за контрола на собствениците на клубове и техните финансови средства. Законодателната мярка ще изискват от собствениците на футболни клубове да се консултират с феновете при промени на всякакви обозначителни знаци и символи на отборите. Регулаторът ще има и правомощието да спира присъединяването на клубове към отцепнически футболни лиги, след като през 2021 г. шест английски клуба се опитаха да се присъединят към новата Европейска суперлига.