Нидерландският премиер осъди насилието срещу израелци в Амстердам

П ремиерът на Нидерландия Дик Схоф нарече днес насилието, проявено срещу израелски граждани снощи в Амстердам, "неприемливо", предаде Ройтерс. Сблъсъци се разразиха в центъра на града и в района около стадион "Йохан Кройф" покрай футболния мач от Лига Европа между Аякс и Макаби (Тел Авив), завършил 5:0.

"Следя новините от Амстердам с възмущение", написа Схоф в публикация в социалната платфорам "Екс", в която добави, че държи връзка с израелския си колега Бенямин Нетаняху за инцидента.

Have been following the news from Amsterdam and am horrified by the antisemitic attacks on Israeli citizens. This is completely unacceptable. I am in close contact with all parties involved and have just spoken to @IsraeliPM Netanyahu by phone to stress that the perpetrators will…