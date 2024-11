Нетаняху: Бях информиран за много жесток инцидент

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху е бил информиран за „много жесток инцидент“, насочен към израелски граждани в Амстердам, предаде Ройтерс, като се позова на канцеларията на Нетаняху.

Премиерът е наредил незабавно да бъдат изпратени два спасителни самолета да отведат израелските граждани, засегнати от инцидента.

The office of Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says it has been informed of "several violent incidents" in The Netherlands reportedly aimed at Israeli football fans. https://t.co/PAiZ4D1jU3



