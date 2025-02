Нидерландия за "Дийп Сийк“: Бъдете предпазливи

О рганът за защита на личните данни на Нидерландия предупреди, че потребителите на новия китайски чатбот "Дийп Сийк“ трябва да бъдат "много внимателни и предпазливи“, съобщава сайтът "Ню“. Освен това органът започва мащабно разследване на предаването на лични данни в Китай, отчасти заради опасенията, свързани с чатбота.

Съществуват сериозни опасения относно политиката за защита на личните данни на "Дийп Сийк“. Експертите по-рано посочиха, че приложението съхранява събраната информация на сървъри в Китай. Това би позволило на китайското правителство да се възползва от тези данни, пише "Ню".

Председателят на Нидерландския орган за защита на личните данни Алейд Волфсен призова потребителите да бъдат внимателни. "Хората ще постъпят разумно, ако си зададат въпроса дали наистина искат да въвеждат лични и други чувствителни данни в това приложение“, каза той.

