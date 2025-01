Австралия: DeepSeek - изумителният китайски чатбот, който трябва да избягвате

А встралийският министър на науката изрази загриженост за неприкосновеността на личния живот във връзка с китайския чатбот с изкуствен интелект DeepSeek.

Ед Хусич призова потребителите да помислят внимателно, преди да го изтеглят.

Разработен от китайски технологичен стартъп, чатботът DeepSeek изуми специалистите в бранша и разтърси финансовите пазари, след като беше пуснат миналата седмица.

Възхваляван за способността си да се сравнява със западните конкуренти на малка част от цената, той се изкачи до върха на класациите за изтегляне на приложения, измествайки пазарния лидер ChatGPT.

