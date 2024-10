"Фатах": Какво се знае за балистичните ракети, изстреляни от Иран към Израел

И ран атакува Израел с множество балистични ракети на 1-ви октомври. Социалните мрежи бяха изпълнени с видеа с ракети, падащи върху централен Израел, като много от тях са били прихванати.

Но някои очевидно са достигали земята, предизвиквайки огромни експлозии. Сирените за въздушна тревога звучаха в цял Израел, предаде Би Би Си. Над Йерусалим се чуха взривове от прехванати от израелската противовъздушна отбрана ракети. Иран изстреля множество ракети, като част от тях бяха свалени от противовъздушната отбрана на Йордания, преди да достигнат Израел.

Официалната иранска информационна агенция ИРНА обяви, че Иран е извършил "ракетна атака срещу Тел Авив", най-големият израелски град. Иранската държавна телевизия предаде изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, в което се потвърждава, че "десетки" ракети са били изстреляни към Израел и се заплашва с нова атака, ако Израел отговори. Революционната гвардия описва ракетния удар като отмъщение за убийството през юли на лидера на Хамас Исмаил Ханийе, както и на лидера на "Хизбула” Хасан Насрала в петък, както и за убийствата на ливанци и палестинци.

Израел: Лидерът на "Хизбула" Хасан Насралла е ликвидиран

Какво се знае за ракетите изстреляни от Иран към Израел

Хиперзвуковите оръжия, способни да се движат по-бързо от Мах 5 - (скорости, по-високи от пет пъти скоростта на звука - бел.ред.) - представляват значително предизвикателство за системите за противоракетна отбрана поради високата си скорост и маневреност. Иран съобщи, че ракетата му “Фатах” може да достигне скорост петнадесет пъти по-висока от скоростта на звука.

Разработването от Иран на хиперзвукова ракетна технология, по-специално на серията “Фатах”, бележи значителен напредък във военните му способности и има отражение върху динамиката на регионалната сигурност. Представянето на хиперзвуковата ракета “Фатах-1” през юни 2023 г., както съобщават различни източници, представлява ключов момент в усилията на Иран в областта на отбранителните технологии.

Разработването на ракетата “Фатах” съответства на стратегическата цел на Иран да засили възпиращите си способности на фона на продължаващото регионално напрежение.

