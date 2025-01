Лауреати призовават за спешни усилия за предотвратяване на продоволствената криза

П овече от 150 лауреати на Нобелова награда и на Световната награда за прехрана подписаха отворено писмо, в което призовават за спешни усилия за увеличаване на производството на храна преди предстоящата световна катастрофа с глада.

Коалицията от някои от най-великите живи мислители в света призова за спешни действия, които да дадат приоритет на научните изследвания и технологиите, за да се реши „трагичното несъответствие между търсенето и предлагането на храни в световен мащаб“.

Физикът Робърт Удроу Уилсън; химикът Дженифър Дудна, Нобелов лауреат; Далай Лама; икономистът Джоузеф Стиглиц; ученият от НАСА Синтия Розенцвайг; етиопско-американският генетик Гебиса Еджета; Акинвуми Адесина, президент на Африканската банка за развитие; Уоле Сойинка, носител на Нобелова награда за литература; и физикът, носител на Нобелова награда за черни дупки, сър Роджър Пенроуз са сред подписалите призива, координиран от Кари Фаулър, лауреат на Световната награда за прехрана за 2024 г. и специален пратеник на САЩ за глобалната продоволствена сигурност.

Като се позова на предизвикателства, сред които климатичната криза, войната и пазарния натиск, коалицията призова за „щадящи планетата“ усилия, които да доведат до значителен скок в производството на храни за изхранване на 9,7 милиарда души до 2050 г. Призивът е за финансова и политическа подкрепа, заяви ученият Джефри Хоутин.

„Хората сякаш си заравят главата в пясъка по тази тема“, казва той.

„Има голяма загриженост за темповете, с които протича изменението на климата, а след това и второстепенната идея, че по-нататък храната ще бъде проблем“, каза той.

"Помислете за бъдещето на всички тези деца": Продоволствена криза настъпва в Газа

Хоутин посочи, че производството на ориз и пшеница по света вече е в застой и дори намалява, при това в момент, когато производството на храни трябва да се увеличи с 50-70% през следващите две десетилетия.

„Много е лесно да отложим решаването на проблема, но ако чакаме, докато наистина настъпи огромна продоволствена криза, тогава ще имаме от 10 до 15 години да живеем в тази криза”, казва той.

„Не можете да решите подобен проблем за една нощ. От момента, в който започнете изследователска програма, до момента, в който тя може да окаже значително въздействие върху производството, минават 10-15 години. Това изисква политическа воля. Нуждае се от съсредоточеното внимание на международните институции”, посочва Хоутин.

В писмото се казва, че светът „дори не е близо“ до задоволяване на бъдещите нужди, и се прогнозира, че до средата на века човечеството ще бъде изправено пред „още по-несигурен и нестабилен свят“, ако не се увеличи подкрепата за иновациите на международно равнище.

„Всички доказателства сочат, че ако светът продължи да действа както досега, производителността на храните ще намалява все повече“, казва Фаулър. „При 700 милиона души, които днес не разполагат с достатъчно храна, а световното население се очаква да нарасне с 1,5 милиарда до 2050 г., човечеството е изправено пред крайно неравнопоставен и нестабилен свят. Трябва да насочим най-добрите си научни усилия към обръщане на сегашната траектория или днешната криза ще се превърне в утрешна катастрофа“, категоричен е ученият.

White Man Good:



A billion people are alive today because of one man's wheat. Norman Borlaug created disease-resistant crops that doubled food production across the developing world in the 1960s.

Norman won the Nobel Peace Prize in 1970. "You can't build peace on empty stomachs." pic.twitter.com/jP1lvIk83E